رئيس “وطنية القانون الدولي”: رغم الحملات.. مجلس النواب الحالي قام بدوره على أكمل وجه

عمان – الغد – التقى رؤساء اللجان النيابية، واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني مأمون الخصاونة ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يورغ مونتاني.

وقال رئيس “قانونية النواب” المحامي عبد المنعم العودات ان هذا اللقاء يأتي للتعريف بدور اللجنة الوطنية، ودور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في رعاية نشر قواعد القانون الدولي الانساني على الصعيدين الوطني والعالمي.

واكد ان الاردن من الدول السباقة في اقرار التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات الدولية في حقوق الانسان وملائمة التشريعات الاردنية لتلك الاتفاقيات والمعاهدات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء أكسب النواب خبرة ومعرفة حول القانون الدولي الانساني.

بدورهم، قال رؤساء اللجان النيابية ان الاردن من الدول السباقة في اقرار التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، مثمنين الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية والبعثة الدولية للصيب الاحمر.

واكدوا ضرورة توقيع دول العالم على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وان لا يقتصر على دول بعينها.

من جهته، قال الخصاونة ان مجلس النواب الحالي قام بدوره التشريعي والرقابي على اكمل وجه بالرغم من الحملات التي يتعرض لها بين الحين والآخر.

واشار الى ان القانون الدولي الانساني له اهمية كبيرة في احترام حقوق الانسان خاصة فيما تتعرض له دول العالم العربي من نزاعات واضطرابات، مؤكدا ان الاردن صادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وانه مشارك بقوات حفظ السلام.

ولفت الى موائمة التشريعات الاردنية مع القانون الدولي بفضل اقرار مجلس النواب لجملة من تلك التشريعات.

من ناحيته، قدم مونتاني شرحا موجزا عن الدور الذي تقوم به البعثة، مشيدا بالتزام الاردن بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.