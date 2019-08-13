رائد إيطالي يسعى ليصبح منسق موسيقى من الفضاء

الغد- يستعد رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو الثلاثاء من محطة الفضاء الدولية ليصبح منسق اسطوانات خلال جولة قصيرة ضمن سهرة للموسيقى الإلكترونية على متن سفينة سياحية في إيبيزا (إسبانيا).

وقال رائد الفضاء الفرنسي جان فرنسوا كليرفوا الذي سيحضر هذه السهرة المنظمة من قبل منتج لمهرجانات الموسيقى يعد رحلات بحرية لموسيقى التكنو، لوكالة فرانس بها “ستكون سابقة عالمية”.

وقال إيميت فليتشر المكلف الشراكات في وكالة الفضاء الأوروبية لوكالة فرانس برس “هدفنا هو التقريب بين الفضاء والجمهور لكي يفهم ما تقوم به وكالة الفضاء الأوروبية”.

وستستمر جولة لوكا بارميتانو في بداية السهرة، من 15 إلى 20 دقيقة.

وستبث مباشرة على متن السفينة التي سيتواجد فيها نحو ثلاثة آلاف شخص.

ويمكن متابعة الحدث عبر صفحته على فيسبوك على ما أضاف فلتشر.

وغادر لوكا بارميتانو (42 عاما) الأرض في 20 تموز/يوليو في مركبة “سويوز” للوصول إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيمضي ستة أشهر. وسبق له أن أقام في محطة الفضاء الدولية في 2013.

وأوضح فليتشر “هذا النوع الموسيقي جديد عليه فهو يحب الأغاني الإيطالية والروك. لكنه متحمس جدا وهذا معهود لدى لوكا فهو يحب دائما اختبار أشياء جديدة”.

ومن أجل خلط الموسيقى، سيستخدم جهازا لوحيا خاصا بالمحطة فيه برمجية خاصة بمنسقي الاسطوانات.

وسيقوم الرائد الإيطالي بهذا النشاط “خلال الوقت المخصص للراحة، يجب أن يكون ذلك واضحا” على ما أكد فليتشر تجنبا لأي انتقادات محتملة من أن هذا الأمر يؤثر على الوقت المخصص للتجارب العلمية. (أ ف ب)