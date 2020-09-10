رابتورز يفرض مباراة سابعة أمام سلتيكس وكليبرز يقترب من نهائي الغربية

ميامي – فرض تورونتو رابتورز حامل اللقب مباراة سابعة وحاسمة أمام بوسطن سلتيكس في نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، عندما تفوق عليه 125-122 بعد وقتين اضافيين الاربعاء، فيما أصبح لوس انجليس كليبرز على بعد انتصار واحد من بلوغ نهائي الغربية للمرة الاولى في تاريخه بعد فوزه على دنفر ناغتس 96-85 ليتقدم 3-1 في السلسلة.

وفي المباراة الاولى، كان كايل لاوري الافضل من جانب تورونتو مع 33 نقطة فيما اضاف نورمان باول 23 من دكة البدلاء في مباراة مثيرة حتى الثواني الاخيرة، ويلتقي الفريقان في مباراة سابعة وحاسمة الجمعة من اجل مقعد في نهائي المنطقة لمواجهة ميامي هيت.

وقال لاوري المنهك بعد خوضه 53 دقيقة في المباراة “في كل استحواذ نلعب وكأن الكرة معنا للمرة الاخيرة ونجد السبل لتحقيق الانتصارات”.

وتابع لاوري (34 عاما) “كانت مباراة جمعت فريقين شرسين يلعبان بقوة. إما الفوز إما العودة الى المنزل. كان علينا ان نحسم الامور بغض النظر عمّن يقوم بذلك. نحن جاهزون للمباراة السابعة”.

سرق باول الكرة وشن هجمة مرتدة مسجلا نقطتين إضافة الى رمية حرة من الخطأ ليمنح التقدم 121-117 لتورونتو قبل 38 ثانية من النهاية.

قال باول (27 عاما) بعد اللقاء “صبَبت تركيزي على الدفاع ونقلت ذلك على الطرف الآخر (الهجومي)”.

وتابع “أنا فخور بنفسي لتسجيل سلات الفوز. دعتني المباراة لأكون شرسا وهذا ما قمت به. ألعب لأجل ذلك”.

سجل جايسون تايتوم ثنائية لبوسطن قبل ان يرد لاوري بالمثل بتسديدة ناجحة لتورونتو هي السادسة تواليا ليمنح التقدم لرابتورز 123-119.

سجل تايتوم ثلاثية مقلصا الفارق الى نقطة وحيدة قبل 6,2 ثانية من النهاية الا ان باول سجل رمتين حرتين، فيما اهدر ماركوس سمارت ثلاثية في اللحظات الاخيرة لتنتهي المواجهة المثيرة بفوز الفريق الكندي 125-122.

وقال جايلن براون افضل مسجل لسلتيكس في اللقاء مع 31 نقطة و16 متابعة “لم نلعب بالطريقة التي كنا بحاجة إليها في اللحظات الاخيرة. لم نعتني بالكرة كما يجب. خسرنا الكرات في بعض المناسبات الامر الذي قتلنا”.

وكان تايتوم قريبا من تحقيق “تريبل دابل” مع 29 نقطة، 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة وهي التي حققها سمارت للمرة الثانية فقط في مسيرته مع 23 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

واضاف فريد فانفليت 21 نقطة لتورونتو ودانيال تايس 18 لسلتيكس حامل الرقم القياسي في القاب الـ”ان بي ايه” مع 17 لقبا متقدما بلقب وحيد عن غريمه لوس انجليس ليكرز، فيما اكتفى كيمبا ووكر بخمس نقاط رغم خوضه 51 دقيقة في المباراة.

وقال ووكر بعد الهزيمة “إنهم حاملو اللقب (…) قاتلنا بقوة ولعبنا جيدا، أنا واثق من انفسنا. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وأعرف أننا سنرد عليهم. علينا ايجاد السبيل”.

في المباراة الأخرى، اقترب لوس انجليس كليبرز من بلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الاولى منذ تأسيسه عام 1970 عندما كان تحت اسم بافلو برايفز لثماني سنوات، قبل ان يصبح “سان دييغو كليبرز” لستة مواسم وأخيرا تحت اسمه الحالي منذ عام 1984.

وكان كواهي لينارد نجم كليبرز قريبا من تحقيق اول “تريبل دابل” في مسيرته في الادوار الاقصائية “بلاي اوف” بعدما سجل 30 نقطة، 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

تقدم كليبرز 26-12 مع نهاية الربع الاول ولم يتقدم دنفر على خصمه مرة واحدة في اللقاء حيث قدم كليبرز اداءا دفاعيا عاليا فيما اكتفى بنسبة تسجيل بلغت 42,8 في المئة.

وقال لينارد افضل لاعب في نهائي العام الماضي مع رابتورز “كنا بكامل تركيزنا، دخلنا الى المباراة ونحن نعرف ما هي الخطة، وضعنا كل طاقتنا في الدقائق الخمس الاولى واستمرنا على هذا النحو”.

وأكد لينارد (29 عاما) أن على فريقه أن “يكون ثابتا في مستواه ويقدم اداءا دفاعيا ويتناقل الكرة وان يلعب الجميع بتركيز مع كل استحواذ للكرة” اذا ما اراد ان يحسم المواجهة في المباراة الخامسة الجمعة في “فقاعة” اورلاندو في ولاية فلوريدا حيث تستكمل المنافسات من دون جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الصربي نيكولا يوكيتش الافضل من جانب ناغتس مع 26 نقطة و11 متابعة فيما اضاف الكندي جمال موراي 18 نقطة و7 تمريرات حاسمة ومايكل بوتر جونيور 15 نقطة و6 متابعات.

أما من جانب كليبرز، سجل كل من ماركوس موريس والكرواتي ايفيتشا زوباتش 11 نقطة واضاف الاخير 9 متابعات. (أ ف ب)