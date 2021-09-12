رابطة أهالي القباب تكرم البطل هندي صاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية

عمان – الغد – كرمت الهيئة الإدارية لجمعية رابطة أهالي القباب لاعب المنتخب الوطني أحمد هندي، صاحب الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية، ضمن منافسات رمي القلة.

وتوج هندي في إحراز المركز الأول ونال الذهب، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي – المسجل باسمه سابقاً – وحقق رقما بارالمبياً جديداً قدره 12.25 متراً.

وزار عدد من أهالي الرابطة يتقدمهم رئيس الجمعية جميل شعبان، بالإضافة إلى عضو مجلس النواب أيوب خميس، لتقديم التهاني للبطل بتسجيله رقما قياسيا جديدا في الألعاب البارالمبية.

وعبرت الرابطة وعبر رئيسها شعبان ونيابةً عن أهالي الرابطة، عن مدى اعتزازها وفخرها بهذا الإنجاز الرياضي العالمي، مثمنةً الجهود المبذولة من قبل اللاعب خلال فترة الإستعدادات الصعبة التي مر بها أثناء مرحلة الإعداد.

وأثنت الرابطة على دعم سمو الأمير رعد بن زيد الداعم الأول للرياضيين أصحاب الهمم، وإلى كل من ساند ووقف بجانب هندي لتحقيق هذه الميدالية الأولمبية، لتقدم الرابطة درع التميز الرياضي لهندي تقديراً وتكريماً له على إنجازه العالمي.