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رابطة الأندية المصرية تغرم الاهلي بسبب جماهيره

2:49 م2022-08-13
الأهلي
الأهلي

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قررت ​رابطة الأندية المصرية المحترفة​ فرض غرامة مالية على الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه مصري، لما بدر من جماهيره من هتافات في مباريات الدوري أمام ​فاركو​ التي اقيمت يوم الثالث من آب/أغسطس .

كما قررت الرابطة تغريم ​الاسماعيلي​ 20 ألف جنيه لما بدر من جماهيره في مباراة فاركو التي جرت يوم السادس من الشهر الجاري بالاضافة الى توقيع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه على ​الاتحاد السكندري​، لما بدر من جمهوره في مباراة الأهلي التي جرت يوم السابع من الشهر نفسه وبنفس القيمة تم توقيع غرامة على المصري البورسعيدي لما بدر من جماهيره في مواجهة الأهلي يوم الأربعاء الماضي.

  • المصدر (السبورت)

2:49 م2022-08-13
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