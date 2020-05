رابطة “البريميرليغ” تؤكد رفض الأندية استكمال الدوري على ملاعب محايدة

لندن – أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” بعد اجتماعها بالأندية، أن غالبيتها تفضل اللعب داخل وخارج ملاعبها بشكل طبيعي، وليس على ملاعب محايدة في حالة استئناف البطولة.

واجتمعت أندية “البريميرليغ” الـ20 اليوم لمناقشة القواعد التي قد يعود بها الدوري في حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية الاثنين عودة الرياضة الاحترافية، بدون جماهير، بدءا من الشهر القادم.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، ريتشارد ماسترز، في تصريحاته: “الجميع فضل اللعب داخل وخارج ملعبه، إذا كان ممكنا، ومن الواضح أن هناك رغبة لدى بعض الأندية أكثر من الأخرى”.

Liverpool 'set to be champions' as Premier League clubs told season will not be voided

From @CBeesleyEcho ✍️ https://t.co/M349cELtX3

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 12, 2020