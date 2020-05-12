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رابطة “البريميرليغ” تؤكد رفض الأندية استكمال الدوري على ملاعب محايدة

منذ ساعتين

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لندن – أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” بعد اجتماعها بالأندية، أن غالبيتها تفضل اللعب داخل وخارج ملاعبها بشكل طبيعي، وليس على ملاعب محايدة في حالة استئناف البطولة.

واجتمعت أندية “البريميرليغ” الـ20 اليوم لمناقشة القواعد التي قد يعود بها الدوري في حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية الاثنين عودة الرياضة الاحترافية، بدون جماهير، بدءا من الشهر القادم.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، ريتشارد ماسترز، في تصريحاته: “الجميع فضل اللعب داخل وخارج ملعبه، إذا كان ممكنا، ومن الواضح أن هناك رغبة لدى بعض الأندية أكثر من الأخرى”.

وكانت أندية واتفورد وأستون فيلا وبرايتون آند هوف ألبيون، قد أعلنت رفضها اللعب على ملاعب محايدة على اعتبار أن هذا لا يتماشى مع تكافؤ الفرص و”نزاهة” المسابقة.

وأضاف ماسترز: “نحن على تواصل مستمر مع السلطات، ونستمع لتوصياتها، بالإضافة لتمثيل الأندية في هذه المحادثات، نعمل على وضع نموذج مسؤول وآمن من أجل إنهاء الموسم”.

كما شدد المسؤول على عدم اتخاذ اي قرار قبل التحدث مع المدربين واللاعبين، في الوقت الذي ستستمر فيه الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

على جانب آخر، أعلن ماسترز أن الأندية اتفقت أيضا على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وبالتالي لن يستطيعوا المشاركة في مباريات تموز (يوليو) وآب (أغسطس) المقبلين مع أنديتهم الحالية. (إفي)

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