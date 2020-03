رابطة “البريميرليغ” تجتمع “الخميس” لبحث مستقبل الموسم

لندن – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، أنها ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث كيفية إنهاء الموسم بعدما تقرر تعليق جميع أنشطة كرة القدم حتى الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

Due to the ongoing situation regarding COVID-19, the Premier League has taken the decision to postpone the 2019/20 #ePremierLeague Finals

More: https://t.co/EXxn6pIrX1 pic.twitter.com/zKNsraCxRI

— Premier League (@premierleague) March 13, 2020