رابطة “البريميرليغ” تجتمع “الخميس” لبحث مستقبل الموسم

لندن – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، أنها ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث كيفية إنهاء الموسم بعدما تقرر تعليق جميع أنشطة كرة القدم حتى الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

Due to the ongoing situation regarding COVID-19, the Premier League has taken the decision to postpone the 2019/20 #ePremierLeague Finals More: https://t.co/EXxn6pIrX1 pic.twitter.com/zKNsraCxRI — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

وسيعقد هذا الاجتماع بعد آخر يعقده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء المقبل لبحث مستقبل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث كان قرار تعليق كرة القدم الإنجليزية قد تم اتخاذه بعد إصابة مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، ومهاجم تشيلسي كالوم هودسون-أودوي.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر البريميرليغ حاليا بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ما يجعله قريبا من التتويج باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ 30 عاما. (إفي)