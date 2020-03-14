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رابطة “البريميرليغ” تجتمع “الخميس” لبحث مستقبل الموسم

منذ 48 دقيقة

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لندن – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، أنها ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث كيفية إنهاء الموسم بعدما تقرر تعليق جميع أنشطة كرة القدم حتى الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعقد هذا الاجتماع بعد آخر يعقده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء المقبل لبحث مستقبل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث كان قرار تعليق كرة القدم الإنجليزية قد تم اتخاذه بعد إصابة مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، ومهاجم تشيلسي كالوم هودسون-أودوي.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر البريميرليغ حاليا بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ما يجعله قريبا من التتويج باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ 30 عاما. (إفي)

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