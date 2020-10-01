رابطة الدوري الأميركي تأمل بعودة الجماهير الموسم المقبل باختبارات سريعة

(الولايات المتحدة) – جدد مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر الأربعاء التأكيد على أن الموسم المقبل لا يجب أن ينطلق قبل كانون الثاني/يناير المقبل، معربا عن أمله في أن يكون ذلك “بحضور الجماهير” في الملاعب “إذا كانت الاختبارات السريعة” لفيروس “كوفيد-19” تسمح بذلك، دون استبعاد فقاعة جديدة.

وقال سيلفر في مؤتمر صحافي قبيل المباراة الأولى في الدور النهائي بين لوس أنجليس ليكرز وميامي هيت “ببروتوكولات مناسبة، يمكننا إعادة الجماهير إلى الملاعب”، مضيفا “هذا هو هدفنا حقا، لكن ذلك يعتمد على عدد قليل من التطورات الأخرى. قد يكون الاختبار السريع هو المفتاح”.

وتابع “بناءً على كل ما قرأته، لا توجد أي فرصة على الإطلاق لتوزيع لقاح على نطاق واسع قبل الموسم المقبل”، مشيرا الى أن عودة الجماهير ستكون بعدد محدود من دون ملء الملاعب.

وإذا أراد سيلفر إظهار بعض التفاؤل بشأن هذا الموضوع، فإنه لم يستبعد خيار استئناف اللعب في الفقاعة، مثل الموسم الحالي الذي ينتهي في ديزني وورلد في ولاية فلوريدا.

وقال “آمل ألا نعود إلى بيئة مغلقة، لكن هذا شيء يتعين علينا مواصلة النظر فيه”.

كما اعترف سيلفر بأن مفهوم الفقاعة “يعمل بشكل جيد”، بينما أكد أنه شكك فيه بجدية في البداية، واعتبر أنه “غير واقعي”.

وسُئل سيلفر مرة أخرى عن الجدول الزمني المتوخى للموسم المقبل، لكنه بقي مراوغا إلى حد ما مؤكدا أحدث تقديراته في أوائل عام 2021.

وقال “قلت سابقا إن أقرب وقت يمكن أن نبدأ فيه سيكون عيد الميلاد. لأنه موعد تقليدي للرابطة. لكن من المرجح أن نستأنف في (كانون الثاني) يناير”.

وأضاف “لكن إذا بدأنا في يناير، فهذا يعني أن المعسكرات التدريبية ستبدأ قبل ثلاثة أسابيع. سيحتاج اللاعبون إلى استراحة جسدية وذهنية”.