رابطة الدوري الأميركي تعتزم إقامة مباريات من دون جمهور

لوس انجليس – طالبت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة من انديتها الاستعداد لاحتمالية اقامة مباريات من دون جمهور في قاعاتها بسبب “فيروس كورونا” المستجد والذي ينتشر بسرعة في مختلف انحاء الولايات المتحدة كما اعلنت شبكة “اي اس بي ان” الجمعة.

ففي الوقت التي تضع فيها مختلف الدوريات المحترفة في الولايات المتحدة خطط طوارىء لمكافحة فيروس كورونا، ارسلت رابطة اندية كرة السلة الاميركية رسالة حصلت على نسخة منها شبكة “اي اس بي ان” تطالبهم فيها البدء بوضع خطط معينة لاقامة مبارياتها مع تواجد فقط “الاشخاص الضروريين” لاجرائها. حتى انه لن يسمح للصحافيين بالقيام بتغطية هذه المباريات التي ستقام من دون جمهور.

كما تتضمن الرسالة ضرورة ان تستعد الاندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكل شخص يمكن ان يتواجد في المباريات.

