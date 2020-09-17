رابطة الدوري الإنجليزي تختبر إقامة مباريات بحضور جمهور

لندن – أكدت رابطة الدوري الإنجليزي التي تضم الأقسام الثانية والثالثة والرابعة لكرة القدم الإنجليزية، أنه ستتم إقامة مباريات نهاية الأسبوع الجاري بحضور ألف متفرج كتجربة على عودة المشجعين للملاعب.

وستقام ثلاث مباريات بالتشامبيونشيب وأربع بالليج 1 وثلاث بالليج 2 بحضور ما يقرب من ألف مشجع نهاية الأسبوع، بعد المحادثات التي أجرتها الرابطة مع الحكومة البريطانية حول العودة التدريجية للجماهير اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين أول.

وتقام المباريات في انجلترا بدون جمهور منذ مارس/آذار الماضي، حين توقفت المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقال رئيس الرابطة.. ريك باري: “من المذهل أننا في موقف يمكننا أن نقطع فيه خطوة للأمام في تجارب إقامة مباريات بعدد صغير من الجماهير في المدرجات”.

وقال باري إن “صحة ورفاهية مشجعينا لا تزال أولوية، ولكن كما أثبتنا في كامبريدج، في مباراة تجربة في 8 سبتمبر/أيلول، فإن التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقه بشكل آمن”.

ورفض البريميير ليج الأسبوع الماضي إقامة تجربة بحضور ألف مشجع فقط على اعتبار أن هذا العدد غير كاف.(إفي)