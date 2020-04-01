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رابطة الدوري الإنجليزي لا تعلم موعد استئناف البريميير ليغ

منذ دقيقتين

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لندن –  أكدت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم (البريميير ليغ) والاتحاد الإنجليزي للعبة الأربعاء بأنه ليس لديهما “رد سريع” بشأن موعد استئناف البطولة المتوقفة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد عالميا.
وأوضح بيان مشترك صدر عن الرابطة والاتحاد ورابطة لاعبي كرة القدم، أن هذه المؤسسات أكدت التزامها بعودة كرة القدم، ولكن حينما يمكن فعل ذلك.
وقال البيان “نحن ملتزمون جميعا بالعودة للعب، ولكن فقط حين نتيقن من فعل ذلك. مع كل هذه الحالة من عدم اليقين، نتفهم أنه سيكون لدى المشجعين الكثير من الأسئلة حول الموسم وفرقهم، ولكن لا يوجد رد سريع بشأن متى وكيف ستعود كرة القدم بشكل طبيعي”.
وأكد البيان أن الأندية والمشجعين يلعبون “دورا هاما” لدعم توصيات الحكومة.
ونصح البيان المشجعين بالبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.
وتوقف البريميير ليغ منذ أسابيع بعد إصابة مدرب أرسنال ميكيل ارتيتا بفيروس كورونا.
وتم إيقاف المسابقات مبدئيا حتى 30 أبريل/نيسان، ولكن عودتها بعد هذه التاريخ يبدو غير ممكن عمليا.– (إفي)

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