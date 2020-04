رابطة الدوري الالماني مستعدة لاستئناف النشاط في 9 أيار

برلين – أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أنها مستعدة لاستنئاف منافسات البوندسليغا في التاسع من أيار (مايو) المقبل في حال سمحت السلطات بذلك.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع اندية الدرجة الاولى ان: “الدوري بات مستعدا للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية”.

ويرجح ان تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 نيسان/أبريل.

وفي حال عاود الدوري الالماني نشاطه في التاريخ المحدد، فانه سيكون اول بطولة كبرى تقوم بذلك تماشيا مع ارادة الاتحاد القاري لانهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.

وقد يفتح هذا الامر الباب امام البطولات الاوروبية الكبرى الاخرى في ان تحذو حذو المانيا، وتوقف الدوري الالماني في 13 اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاودت الأندية الـ18 التي تشكل الدرجة الأولى من البوندسليغا تدريباتها في الآونة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد قواعد التباعد الاجتماعي وقيود صحية صارمة في أرض الملعب.

BREAKING: Bundesliga is reportedly set to return on May 9 amid the Coronavirus pandemic. Just 322 people per game allowed into stadiums and players will wash their own kits 😳 pic.twitter.com/l4ZV3n93YW

— FUN88 (@fun88eng) April 23, 2020