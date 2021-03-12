رابطة الدوري البرتغالي تأمل في عودة الجماهير اعتبارا من نيسان

لشبونة – يأمل رئيس رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم بدرو بروينسا في عودة الجماهير للملاعب اعتبارا من 19 نيسان / أبريل الماضي، بعدما أعلنت الحكومة الليلة الماضية عن خطة لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا قد أعلن الليلة الماضية أنه من بين إجراءات خطة التخفيف السماح بإقامة فعاليات في الهواء الطلق وإعادة فتح صالات العرض بعدد محدود من الجمهور اعتبارا من 19 نيسان/ أبريل.

وعلى حسابه بشبكة (فيسبوك) أكد بروينسا أنه بالنظر لخطة التخفيف “نحن واثقون من أن هذا التاريخ سيكون لحظة عودة دفء الأناشيد والتصفيق والعواطف…” في إشارة إلى عودة الجماهير.

وأصر رئيس رابطة الدوري البرتغالي على أنهم لم ينسوا المشجعين قط ، لذلك يأمل في أن ترحب الملاعب البرتغالية بالجماهير مرة أخرى اعتبارا من 19 نيسان/ أبريل.

وبعد نحو شهرين، تمكنت البرتغال من السيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا لتسجل 105 حالات إصابة لكل 100 ألف مواطن في الأيام الـ14 الأخيرة.

ومنذ بداية الجائحة ، سجلت البرتغال 16 ألفا و635 حالة وفاة و812 ألفا و575 إصابة بكورونا. -(إفي)