رابطة الدوري الفرنسي ترفض صيغة مشاركة 22 فريقا الموسم المقبل

باريس – رفضت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة صيغة مشاركة 22 فريقا بدلا من 20 في بطولة الدرجة الاولى لموسم 2020-2021، اثر قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مقربة.

ودعت الرابطة الى جمعية عمومية ستعقد الثلاثاء المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة على ان يكون البند الرئيسي “استمرار اعتماد صيغة 20 فريقا لموسم 2020-2021”.

واشارت الرابطة الى أن قرارها جاء “بعد دراسة متأنية لدوري من 20، 21 او 22 ناديا وتداعياته على الروزنامة” لكن ايضا “التداعيات على صحة اللاعبين بالاضافة الى توزيع ايرادات حقوق النقل التلفزيوني”.

وأصدر مجلس شورى الدولة في التاسع من حزيران/يونيو الجاري قرارا “وجَه” فيه الرابطة “بالتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة +ليغ 1+ لموسم 2020-2021 (…) واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 حزيران/يونيو”.

وكانت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

أدى ذلك الى اعتراض أميان وتولوز صاحبي المركزين الاخيرين إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.

واثر رفض الرابطة صيغة مشاركة 22 فريقا الموسم المقبل، اعرب اميان في بيان عن “سخطه” لهذا القرار مشيرا الى ان “الامور قد حُسمت سلفا” ومضيفا انه “طالما استمرت السلطات في عدم الاستماع الى مطالبنا المحقة فإننا سنواصل طرق الابواب القانونية اللازمة لتسوية الامور بموجب قرار مجلس شوى الدولة”.

واعتبر مجلس شورى الدولة أن “مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونيا الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ ان الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ تواجد 20 فريقا كحد أقصى (في الدرجة الأولى)، في حين ان مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 حزيران/يونيو (…) ويجب ان يتم توقيع اتفاق جديد”.

وفتح المجلس بذلك نافذة على احتمال مشاركة 22 فريقا في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 20 حاليا، لكن بعض الاندية اعربت عن قلقها حيال مسائل عدة منها توزيع ايرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 اضافة الى الجدول المزدحم. -(أ ف ب)