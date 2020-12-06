رابطة السلة الأمريكية تحذر لاعبيها من عقوبات انتهاك بروتوكول كورونا

نيويورك – وجهت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) تحذيرا جديا لفرق المسابقة بإخبارها بأنه سيكون هناك عقوبات على الانتهاكات للبروتوكول المحدد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مذكرة ارسلتها الرابطة لفرقها البالغ عددها 30، أشارت إلى أن هذه الانتهاكات للبروتوكول، والتي تؤثر على المنافسين وتتسبب في تغييرات بجدول المباريات، قد تؤدي إلى “غرامات أو تعليق أو خسارة مباريات” بين عقوبات أخرى.

ESPN reporting with @Baxter, @malika_andrews and @TimBontemps on the NBA warning of severe punishments to organizations and players in violation of COVID-19 guidelines this season: https://t.co/LFuB810gHW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 5, 2020

وأوضح الدوري أنه بالنسبة للاعبين الذين ينتهكون بروتوكولات السلامة هذا الموسم، هناك احتمال بأن يتم عزلهم في الحجر الصحي خلال الموسم وخفض روابتهم.

وحطمت الولايات المتحدة السبت الرقم القياسي الخاص بالإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي بتسجيل 229 ألفا و859 إصابة جديدة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 14 مليونا و567 ألفا و529 حالة ، فيما وصلت الوفيات إلى 281 ألفا و121. -(إفي)