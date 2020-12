رابطة السلة الأمريكية تحذر لاعبيها من عقوبات انتهاك بروتوكول كورونا

نيويورك – وجهت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) تحذيرا جديا لفرق المسابقة بإخبارها بأنه سيكون هناك عقوبات على الانتهاكات للبروتوكول المحدد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مذكرة ارسلتها الرابطة لفرقها البالغ عددها 30، أشارت إلى أن هذه الانتهاكات للبروتوكول، والتي تؤثر على المنافسين وتتسبب في تغييرات بجدول المباريات، قد تؤدي إلى “غرامات أو تعليق أو خسارة مباريات” بين عقوبات أخرى.

ESPN reporting with @Baxter, @malika_andrews and @TimBontemps on the NBA warning of severe punishments to organizations and players in violation of COVID-19 guidelines this season: https://t.co/LFuB810gHW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 5, 2020