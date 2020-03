رابطة “السيري آ” تكشف أسباب تأجيل قمّة يوفنتوس والإنتر

روما – دافع رئيس رابطة الدوري الإيطالي “السيري آ”، باولو دال بينو، الأحد عن قرار تأجيل مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان، مؤكدا أنه إذا كانت قد أقيمت مساء اليوم بدون جمهور – كما كان مقررا لها لأسباب أمنية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد- كانت ستعطي “صورة سيئة” لكرة القدم الإيطالية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد إلى وفاة 29 شخصا بينما تجاوز عدد المصابين حاجز الألف شخصا وهو ما اضطر “السيري آ” لتأجيل خمسة مباريات من الجولة الـ26 إلى 13 مايو/آيار المقبل إضافة إلى تأجيلها لأربعة لقاءات من الجولة السابقة أيضا.

Lega Serie A chief Paolo Dal Pino insists #Inter “categorically refused” to play #Juventus with open doors on Monday. “They should take responsibility and not talk of a distorted league.” https://t.co/XH0usIWnJi #SerieA #JuveInter #CoronavirusItalia pic.twitter.com/i2pRiomr0I

— footballitalia (@footballitalia) March 1, 2020