رابطة “السيري آ” تكشف أسباب تأجيل قمّة يوفنتوس والإنتر

روما – دافع رئيس رابطة الدوري الإيطالي “السيري آ”، باولو دال بينو، الأحد عن قرار تأجيل مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان، مؤكدا أنه إذا كانت قد أقيمت مساء اليوم بدون جمهور – كما كان مقررا لها لأسباب أمنية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد- كانت ستعطي “صورة سيئة” لكرة القدم الإيطالية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد إلى وفاة 29 شخصا بينما تجاوز عدد المصابين حاجز الألف شخصا وهو ما اضطر “السيري آ” لتأجيل خمسة مباريات من الجولة الـ26 إلى 13 مايو/آيار المقبل إضافة إلى تأجيلها لأربعة لقاءات من الجولة السابقة أيضا.

Lega Serie A chief Paolo Dal Pino insists #Inter “categorically refused” to play #Juventus with open doors on Monday. “They should take responsibility and not talk of a distorted league.” https://t.co/XH0usIWnJi #SerieA #JuveInter #CoronavirusItalia pic.twitter.com/i2pRiomr0I — footballitalia (@footballitalia) March 1, 2020

وفي البداية كان من المقرر إقامة مباريات يوفنتوس-إنتر ميلان وميلان -جنوى وبارما -سبال وساسولو-بريشيا وأودينيزي -فيورنتينا بدون جمهور، ولكن غيرت الرابطة خططها قبل ساعات قليلة من بدء الجولة.

وهو القرار الذي أثار غضب الرئيس التنفيذي للإنتر، جيوسيبي ماروتا، وقام بمهاجمة رابطة “السيري آ” متهما إياها بتغيير نظام البطولة وفقدانها للانتظام.

وكانت رابطة الدوري قد أصدرت بيانا جاء فيه “بالنظر للاجراءات العاجلة العديدة التي تتخذها الحكومة للاستجابة لحالة الطاورئ الاستثنائية وحفاظا على الصحة والأمن العام، يعلن رئيس رابطة السيري آ عن تأجيل عدة مباريات كان قد تقرر في وقت سابق إقامتها خلف الابواب المغقلة”. (إفي)