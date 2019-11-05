رابطة “الكالتشيو” ترغب بإقامة مباريات خارج إيطاليا

روما – أبدى المدير العام لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لويجي دي سييرفو، رغبته في إقامة مباراة على الأقل من البطولة خارج البلاد في كل موسم، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وقال دي سييرفو على هامش مؤتمر رياضي-اقتصادي في ميلانو: “التحدي بالنسبة إلينا، وأيضا بالنسبة الى البطولات الأوروبية الأخرى، هو النفاذ الى أسواق جديدة. وهذا يتحقق بخوض مباريات في الخارج من أجل إنشاء تقارب من المشجعين الدوليين مع بلادنا وبطولتنا”.

وأضاف: “موقفنا هو أن تقام مباراة على الأقل في الخارج في كل موسم”، وذلك بحسب التصريحات التي أوردتها صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت”، لكن دي سييرفو أقر بأن التشريعات الحالية تجعل من هذه الخطوة أمرا غير ممكن راهنا، منوها بمسعى رابطة الدوري الإسباني الى إقامة مباراة خارج البلاد.

🤦🏻‍♂️ Cogli l’attimo. #Verona #Balotelli “La nostra proposta è che ci sia almeno una partita a stagione all'estero" della Serie A. A dirlo è l'amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervohttps://t.co/sNqoyy3JHN — Angelo Tani (@AngeloTani) November 5, 2019

وتابع: “الرابطة الإسبانية هي رائدة في هذا المجال وتحاول منذ أعوام إقامة مباراة أولى من البطولة خارج البلاد. نأمل في أن يتحقق ذلك”.

وجددت رابطة الليغا الإسبانية هذا الموسم مسعاها لإقامة مباراة من الدوري المحلي في الولايات المتحدة. ولقي هذا الاقتراح في الموسم الماضي معارضة واسعة شملت الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين المحترفين، وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتهدف البطولات الأوروبية من خلال هذه الخطوة الى تعزيز حضورها في أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المشجعين الذين يتابعون مبارياتها في الخارج.

وتعمد أندية أوروبية عدة الى تنظيم جولات صيفية وخوض مباريات ودية في الاستراحة الفاصلة بين الموسمين، من أجل تعزيز حضورها في دول بعيدة لاسيما في آسيا، ما يمكن أن يوفر مداخيل إضافية وعقودا رعائية. (أ ف ب)