“رابطة الكتّاب”: أمن واستقرار الأردن داخليا وخارجيا خط أحمر لا يجوز المساس به

عمان- الغد- تتابع رابطة الكتاب الأردنيين مع أبناء شعبنا الأحداث الأخيرة على الساحة الأردنية، وتؤكد مجددًا على موقفها من أنّ أمن واستقرار الأردن داخليًا وخارجيًا خط أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، وعلى الدولة أن تحاسب بالقانون كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من أمن هذا الوطن واستقراره، والتصدي لكل المؤامرات الهادفة إلى بث الرعب والخوف في قلوب الناس.

وتؤكد الرابطة أنّ الوقوف في وجه الفساد والمفسدين ومحاسبتهم ضرورةٌ وطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي.

كما نؤكد أننا مع النهج الإصلاحي وترسيخ قيم المواطنة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتدعو رابطة الكتّاب الأردنيين المثقفين إلى القيام بدورهم الطليعي في محاربة الإشاعة وأصحاب الأجندات الداخلية والخارجية التي ترمي إلى بث بذور الفتنة والخراب.