رابطة الكتّاب الأردنيين تدين العدوان الغاشم على غزة

أدان بيان نشرته رابطة الكتاب الأردنيين اعتداء الاحتلال الغاشم على غزة وقصف المدنيين.

وسجل البيان استنكاره ورفضه الشديد للعدوان الظالم، داعين بالثبات للأهل في غزة.

البيان:

ما زال الكيان الغاصب يفرض أجنداته على المستضعفين، وها هو قُبيل انتخاباته المزعومة؛ يلهث خلف انتصار واهمٍ على أصحاب البيت والأرض في غزة الصابرة، محاولًا ما استطاع أن يفرق الجمع من خلال استفراده بجهة على حساب أخرى، معتقدًا بأنه قادر على فرط نسيج وحدة الأمة الذي حاكته يد العروبة، ونحن هنا في رابطة الكتّاب الأردنيين نتابع عن كثب ما يجري خلف الضفة الأخرى لنهر الأردن العظيم، ونسجل استنكارنا ورفضنا الشديدين لكل ما تقترفه يد الظلام، ونشدّ على أيدي أهلنا هناك، داعين لهم بالثبات والنصر على من احتلّ أرضهم، وفرّق جمعهم، وعلى من خذلهم، وندعو أهلنا هناك إلى التمسك بخيار المقاومة التي هي طريق التحرير الوحيد بعد أن تحطمت طاولة المفاوضات وفقدت مصداقيتها. عاشت فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.