رابطة اللاعبين الأردنيين تعدّل التعليمات والرسوم الجديدة للعام 2020

عمان – الغد – وافق مجلس إدارة رابطة اللاعبين على تعديل تصنيفات الفئات المنتسبة للرابطة، من خلال تحديد اللاعب الدولي المطابق لشروط الانتساب للرابطة وتمييزه عن اللاعبين المسجلين، الذين لا تنطبق عليهم شروط الانتساب، بهدف تمييز اللاعب الدولي ليكون المستفيد الوحيد من كافة الخدمات التي تقدمها الرابطة لمنتفعيها.

وتم إعداد سجلين مختلفين للمنتسبين للرابطة الأولى للاعبين الدوليين، والثاني تحت مسمى “الهيئات الرياضية”، حيث صادقت الهيئة العامة على هذا التعديل في اجتماعها الأخير، وبناءا عليه تم إدراج التعديل في النظام الاساسي للرابطة، الذي ترتب عليه قرار لمجلس الإدارة بوضع تعليمات التسجيل لعام 2020، وفق الآتي:

• سيتم إستقبال طلبات الانتساب الجديدة طوال العام، وسيتم دراستها والبت فيها من خلال لجنة العضوية وحسب الأصول خلال الفترات التالية فقط : شهر اذار، حزيران، ايلول من كل عام.

• فترات تجديد الاشتراكات:

– تبدأ الأولى من تاريخ 1/1/2020 وينتهي بتاريخ 28/2/2020.

– الفترة الثانية بتاريخ 1/8/2020 وتنتهي بتاريخ 30/9/2020 .

• المنتسبين الذين لم يقوموا بتجديد اشتراكاتهم للاعوام (2019، 2018، 2017، 2016) يسمح لهم بتجديد اشتراكهم خلال العام 2020 شريطة ان يتم تجديد اشتراكاتهم عن السنوات السابقة مهما كان عددها، وسيتم منحهم خصم على السنوات السابقة فقط بمقدار (50%) وتحسب القيم حسب الفئة التي ينتمي اليها.

• انشاء صندوق للاعبين الدوليين فقط تحت مسمى (تبنى عضواً) حيث سيتم خصم مبلغ 10 دنانير من رسوم اشتراك المنتفع من فئة الهيئات الرياضية وتحويلها الى صندوق (تبنى عضواً) لتسديد اشتراكات اللاعبين الدوليين من غير القادرين على تسديد اشتراكاتهم، واللاعب الدولي غير القادر على دفع رسوم الانتساب او الاشتراك يقوم بتعبئة طلب (نموذج خاص) تعده الرابطة لهذه الغاية، وتقوم الامانة العامة بدارسة الطلب ورفعه الى الجهات المعنية للموافقة او الرفض.

• سيتم تجميد اشتراكات كافة المنتسبين المتخلفين عن دفع الرسوم المقررة منذ العام 2015 وما دون، وفي حال رغب أي منتسب إعادة تجديد اشتراكه عليه بتقديم طلب إنتساب جديد ويتم التعامل معه كمنتسب جديد وفقاً للنظام الاساسي، ويحق للجنة العضوية التنسيب بدفع رسوم انتساب اكثر من الرسوم المعتمدة.

• استحداث فئة جديدة تحت مسمى (عضو شرف) وتعطى للاشخاص الذين قدموا خدمات متميزة للرياضة الاردنية او ساهموا في دعم برامج الرابطة من خلال الدعم : المالي، العيني او المعنوي، وتحديد رسوم هذه الفئة بمبلغ لا يقل عن الف دينار.

• بعد دراسة شاملة لواقع المنتسبين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل لجنة العضوية، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فقد تقرر تحديد خصم على رسوم الانتساب والاشتراك لهذه الفئة بمقدار 50% عن الرسوم المحددة تالياً.

• الرسوم الجديدة التي إعتمدت من الهيئة العامة ومجلس إدارة الرابطة :-

فئة : اعضاء الهيئة العامة رسوم انتساب (100) دينار رسوم الاشتراك (50) دينار

فئة : اللاعبين الدوليين رسوم الانتساب (50) دينار رسوم الاشتراك (30) دينار

فئة : الهيئات الرياضية رسوم الانتساب (75) دينار رسوم الاشتراك (45) دينار