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رابطة اللاعبين الأردنيين تهنئ بميلاد القائد

منذ ساعتين

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عمان – الغد – تقدمت أسرة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، من جلالة الملك عبدالله الثاني بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة العيد الثامن والخمسين لميلاد جلالته، الذي يحتفل به الشعب الأردني على امتداد مساحة الوطن باعتزاز وفخر كبيرين، أمام إنجازات جلالة القائد الوطنية المشهودة ومواقفه القومية المشرفة.

التي نستلهم منها معاني العزم والإرادة والعمل الموصول لتعزيز دعائم البناء الوطني وتوفير كل أسباب المنعة والرخاء، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عاما بعد عام وجلالته قائدا لشعبه الوفي في مدارج التطور والتقدم والحداثة والأردن يرفل بأثواب العز والكرامة والكبرياء.

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