رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية تنعى فقيد الكرة العراقية

عمان – الغد – نعت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، النجم العراقي أحمد راضي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان الرباطة عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): “نيابة عن الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة وعن أسرة الرابطة، يقدم السيد فادي زريقات نائب سمو رئيسة مجلس إدارة رابطة اللاعبين الدوليين تعازيه لعائلة الفقيد وللاسرة الرياضية وللعراقيين اجمع بوفاة نجم الكرة العراقية السابق ‏احمد راضي والذي وافته المنية اليوم الاحد 21-6-2020، مستذكرا عطاء الراحل، و الذي خدم الرياضة العراقية ،بعد مسيرةٍ كروية حافلة بالألقاب والإنجازات مع المنتخبات والأندية العراقية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.