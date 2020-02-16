رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية تنعى الفقيد الراحل منصور قردن

عمان – الغد – نعت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية فقيدها الراحل عضو الرابطة منصور خضر بكمرزا قردن الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 85 عاما.

تعازي الفارسة الهاشمية الأولمبية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة وتعازي أسرة الرابطة لذوي الفقيد وللأسرة الرياضية نقلها السيد فادي زريقات نائب سمو رئيسة مجلس الرابطة الذي استذكر إنجازات وتضحيات ودور الفقيد الراحل في مسيرة الكرة الأردنية داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمنا من بعده الصبر والسلوان

ويعتبر الراحل منصور قردن من أبرز مدافعي عقدي الخمسينات والستينات مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم حيث شارك لاعبا في الدورة الرياضية العربية الثانية في بيروت العام 57، كما كان عضوا في اتحاد كرة القدم بأكثر من دورة ومديرا للمنتخبات الوطنية أكثر من مرة حيث كان مديرا للمنتخب الوطني المشارك بكأس العرب التي أقيمت في عمان عام 88، كما كان مديرا للمنتخب الوطني الذي نال ذهبية الدورة الرياضية العربية التاسعة (دورة الحسين)

كما شغل الراحل منصب رئيس للجمعية الخيرية الشركسية وعضو هيئة عامة وإدارة في النادي الأهلي لأكثر من دورة وعضو المجلس العشائري الشركسي.