عمان – الغد – اتخذ مجلس إدارة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، جملة من القرارات في جلسته التي عقدها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة، لعل ابرزها تمثل بالموافقة على تنسيب لجنة العضوية بإعادة فتح باب تسجيل اللاعبين لفترة جديدة.

وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين من صباح يوم الخميس الموافق 1 آب (اغسطس) وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 31 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين.

وتعتبر هذه الفترة فرصة للمستنكفين عن تسديد اشتراكاتهم لاكثر من 3 سنوات لاعادة تفعيل اشتراكهم بالرابطة، من خلال تسديد رسوم سنتين سابقتين فقط، اضافة الى رسوم السنة الحالية 2019، والموافقة على اقامة يوم عائلي لمنتسبي الرابطة نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل، من خلال التعاون والتنسيق بين اللجنة الرياضية واللجنة الاجتماعية والثقافية، وذلك بعد الاطلاع على شرح موجز للنشاط واهم اهدافه ، وتكليف الامانة العامة لمتابعة الامر.

كما اطلع المجلس على مذكرة التفاهم التي وقعت مع كلية “لومينوس” الجامعية التقنية بهدف دعم برامج التدريب المهني لدى منتسبي الرابطة وابناءهم، كما اطلع المجلس على اتفاقية التعاون المقترح توقيعها ما بين الرابطة والجامعة الاميركية بهدف تقديم منح جزئية او كلية على اساس التفوق الاكاديمي لمنتسبين للرابطة وابناءهم ، وبعد الموافقة على الاتفاقية تم تكليف الامانة العامة لمتابعة الامر.