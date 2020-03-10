رابطة اللاعبين الدوليين تحاضر في معان

عمان – الغد – نظمت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية ندوة بجامعة الحسين بن طلال في معان لمجموعة من طلاب وطالبات الجامعة بهدف تعريفهم بالرابطة والخدمات المقدمة.

وعرضت الرابطة في الجامعة الدور الذي تمارسه في تنمية المجتمع المحلي وأثر الرياضة في نهضة الأمم، حيث أكد في هذا الشأن عضو مجلس ادارة الرابطة الدكتور فايز ابو عريضة نبذة عن الدور الذي تقوم به الرابطة والخدمات المقدمة للرياضيين الدوليين الحاليين والسابقين وعرض فيديو قصير تعريفي عن الرابطة.

وشرح المدير التنفيذي للرابطة أحمد قطيشات تفاصيل مجموعة المنح المقدمة من الرابطة عن طريق صندوق الحسين، ونبذة عن مبادرات الرابطة، وحث الشباب الرياضي الدولي للانتساب الى الرابطة، والمشاركة في اللجان التطوعية بها.

وتعتبر هذه الزيارة مقدمة لعدة زيارات أخرى للجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في اطار سعي الرابطة لنشر وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع للوصول إلى الرؤية العامة للرابطة وهي نحو رياضة وطنية افضل.