عمان – الغد – تحقيقا لرؤية الفارسة الهاشمية الأولمبية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية بتعزيز الروابط ما بين الرابطة وبين كافة فئات المجتمع المحلي، تنظم الرابطة من خلال لجنتيها الرياضية والاجتماعية يوما عائليا لأعضائها واسرهم ومن يرغب بالمشاركة وذلك على امتداد يوم بعد غد الجمعة في منتزه وغابة رابطة اللاعبين في منطقة تركي بناعور.

وقال فادي زريقات نائب سمو رئيسة مجلس إدارة الرابطة أن: “الدعوة ستكون متاحة أمام أسرة الرابطة والمجتمع المحلي للتفاعل مع أنشطة المهرجان العائلي وبرامجه المتنوعة، والممتعة لجميع افراد العائلة من حيث الجلسات العائلية المميزة والاستمتاع بطبيعة خلابة حيث الاطلالة الرائعة والجو المعتدل والهواء النقي”.

بالإضافة الى الجلسات الخاصة بمنطقة الطعام والتي ستوفر اجود الاطعمة المختلفة، بينما سيتواجد الأطفال في منطقة الالعاب الترفيهية المخصصة لهم والتي تناسب جميع الاعمار وتراعي أمور السلامة العامة فضلا عن فقرات مميزة وجوائز وشخصيات كرتونية والكثير الكثير من المفاجئات، كما يمكن لعشاق المغامرة خوض تجربة جديدة، ويمكنهم تجربة المناطق المخصصة والتحديات بأسعار رمزية.

وقد استكملت اللجنة الرياضية والاجتماعية للرابطة الترتيبات اللازمة للمهرجان العائلي الذي يقام لأول مرة.

من جهة أخرى، عممت الرابطة على اعضائها الاستفادة من اتفاقية التعاون المشترك بين الرابطة والجامعة الاميركية في مادبا من خلال البرامج التدريبي في مهن التجارة والحدادة واللحام للأردنيين، وذلك استمراراً لتنفيذ مشروع التدريب المهني الممول بالكامل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي من خلاله تسعى الجامعة والرابطة لاستقطاب مدربين أردنيين في تلك المهن ورفد سوق العمل.