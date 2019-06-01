رابطة اللاعبين الدوليين تستذكر تضحيات وانجازات الراحل ممدوح خورما

عمان- الغد – نعت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية فقيد الرياضة والكرة الأردنية الرائد ممدوح خورما الذي انتقل الى رحمته تعالى صباح اليوم وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر الى مثواه الأخير في مقبرة ام الحيران على ان تقبل التعازي في ديوان آل قمو بدابوق اعتبار من الساعة الرابعة عصر السبت وحتى مساء الاثنين القادم.

واستذكر السيد فادي زريقات نائب سمو رئيسة مجلس إدارة رابطة اللاعبين الدولييين مناقب الفقيد الراحل ممدوح خورما (ابو حسين) وما قدمه من تضحيات وانجازات وفي العديد من الألعاب والاتحادات الرياضية والمجالات الأخرى.

ونقل زريقات لذوي الفقيد ولزوجة أبنه السيده ايمان العزب عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيسة اللجنة الاجتماعية، تعازي سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة وتعازي أسرة الرابطة داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.

ممدوح خورما في سطور

– مواليد عمان 1933.

– حصل على دبلوم تربية رياضية من مصر عام 1952 ورغم أنه مارس كرة القدم وكرة السلة على المستوى الدولي الا أنه اشتهر كحكم دولي في كلتا اللعبتين.

– أول أردني يحصل على شارة التحكيم الدولية في كرة القدم وكرة السلة.

– مثل الأردن لاعبا في كرة السلة في الدورتين العربيتين الأولى بالإسكندرية عام 1953 والثانية في بيروت عام 1957.

– حاز على شهادة تحكيم دولية في كرة الطاولة والعاب القوى والكرة الطائرة.

– ساهم في تحكم مباريات كأس العرب الأولى لكرة القدم بلبنان عام 1962، وفي الدورة الرياضية العربية المدرسية الثانية في حمدون بلبنان عام 1954.

– ساهم في تحكيم مباريات بكرة السلة في البطولة العربية بالعراق عام 1967 والدورة الرياضية العربية الخمسة في سوريا عام 1976 وفي الدورة الرياضية المدرسية بالإسكندرية 1975 وليبيا 1977.

– شارك في مخيمات كشفية دولية في مصر واليونان وانكلترا وإيران والمغرب.

– في مجالات الإدارة انتخب عدة مرات لعضوية اتحاد كرة القدم واتحاد كرة السلة وفي اللجنة الأولمبية، كما ترأس لجنة الحكام المركزية لكرة القدم ولكرة السلة، وكان حكما عاما لبطولة العرب بكرة الطاولة التي أقيمت في عمان 1966.

– عضو لجنة حكام بالاتحاد العربي لكرة القدم.

– كان محاضرا في قانون كرة القدم بالاتحادين العربي والآسيوي لكرة القدم.

– شمله التكريم السامي في الفوج الثاني 1992

– انتخب عضوا في الهيئة الاستشارية المؤسسة لحركة الرواد 1994.

– شمله تكريم الاتحاد الأردني للرياضة للجميع بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي في الاحتفال الذي أقيم بالرعاية الملكية السامية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية عام 1999.

– كان أمينا عاما لاتحاد كرة القدم.

– توفي السبت 1/6/2019 الموافق 27/ رمضان/ 1440 هجري