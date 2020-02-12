رابطة اللاعبين الدوليين تطلق مبادرة “تبنّى عضوا”

عمان – الغد – “تبنى عضوا”، عنوان المبادرة التي اطلقتها رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، وهي عبارة عن صندوق لدعم تكافل اعضاء الرابطة من خلال التكفل بتسديد قيمة رسوم الاشتراك عن الغير قادرين على ذلك.

وتفتح المبادرة الباب أمام الذين آمنوا بفكرة الرابطة وهدفها الاسمى في خدمة اللاعبين الاردنيين الدوليين الذين ساهموا ويساهموا في رفع راية الوطن عاليا، وهو ما جاء في الاعلان الرسمي للرابطة عبر موقعها الإلكتروني في البيان التالي: “استجابة لنداء البعض تم استحداث صندوق يساهم في تكافل أعضاء الرابطة والذي يعمل على تحقيق واحد من أهم أهدافها”.

وأضاف البيان: “ايمانا من رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية بأهمية تكاتف جهود أسرة الرابطة، فقد أطلقت فكرة ومبادرة “تبنى عضوا” لغايات دعم اللاعبيين الدوليين الغير قادرين على تسديد اشتراكاتهم هؤلاء الأعضاء الذين يستحقون كل الدعم منا نحن اسرة الرابطة”.

وأتم البيان : “أعضاءنا الكرام، يمكن الآن لأي شخص تبني تسديد اشتراك او جزء من اشتراك لاعب او تسديد اشتراك اكثر من لاعب”.