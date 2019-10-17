رابطة اللاعبين الدوليين تعتمد 20 منحة دراسية للعام 2019-2020

عمان – الغد – أعلنت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، عن انتهاء أعمال لجنة صندوق الحسين للمنح الدراسية بمطالعة ودراسة طلبات الترشح للاستفادة من المنح الدراسية.

وتم اعتماد 20 منحة دراسية للعام الدراسي 2019/2020، وفقاً للتعليمات والمعايير التي تؤهلهم لذلك وهم: كايد ابو عياد، عبدالسالم ابو دواس، خالد جوده، معتصم الهلول، جلال ابو صالحية، طه داود، حسين ابو راس، بدران الشقران، عصام قطم، صالح سلمان، حسين الشهابات، نصر الصالج، معتز الجنيدي، وليد الحجاجرة، لمى رمانه، عايد الخوالدة، غازي المغربي، احمد ابراهيم، عبيدة قاسم، عمر المجالي.

كما تُعلن الرابطة عن فتح باب الإعتراض – لمن لم يُحالفهم الحظ بسبب عدم حصولهم على مجموع النقاط الذي يؤهلهم للمنح الدراسية – لمدة 5 أيام تبدأ من صباح يوم الأحد وحتى نهاية دوام يوم الخميس المقبلين.