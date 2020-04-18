رابطة اللاعبين الدوليين تمارس دورها الوطني في مكافحة “كورونا”

خالد الخطاطبة

عمان – استثمرت رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية شعبية عدد كبير من نجوم الرياضة الاردنية في مختلف الالعاب، لبث رسائل توعوية تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، ودعوة الجميع للالتزام بالتعليمات الحكومية لاختصار طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

وبدأت الرابطة ببث الرسائل التوعوية التي قدمها نجوم الرياضات المختلفة خاصة كرة القدم، أمثال المدرب الوطني جمال ابو عابد، والنجمين المعتزلين رأفت علي وحسونة الشيخ، إلى جانب اشراك عدد من الاعلاميين الرياضيين في بث هذه الرسائل التي تهدف إلى نشر الوعي بين الجميع، في اطار الجهد الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولاقت هذه الرسائل اصداء ايجابية في الشارع المحلي، الذي تابع هذه الرسائل باهتمام، خاصة وأنها صادرة من نجوم محبوبين في الشارع الرياضي المحلي.

وحيا عدد كبير من الرياضيين، الجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة لخدمتهم، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والمنح الدراسية لابنائهم، وغيرها من الميزات التي اعادة الشأن للشخص الرياضي الذي عانى في الكثير من المراحل من اهمال كبير، رغم الانجازات التي حققا مع المنتخبات الوطنية في مختلف الالعاب.

كما أكد متابعون لموقع رابطة اللاعبين، أن اختيار نجوم الرياضة الأردنية، لبث رسائل توعوية، في هذه الأزمة كان موفقا، في ظل التأثير الايجابي لهؤلاء النجوم في الشارع الرياضي المحلي الذي يضم شريحة واسعهة من المجتمع الاردني.

وثمن رياضيون الجهد الكبير والملفت الذي يبذله نائب رئيس الرابطة فادي زريقات، الذي كان له بصمات واضحة في تفعيل انشطة الرابطة، وكان له دورا كبيرا في الحصول على مزيد من المكتسبات لنجوم الرياضة الاردنية، وبالتالي التأكيد على أهمية دورة رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية ليس فقط في الجوانب الرياضية، بل تعداها إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والوطنية.

وتبذل رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية التي ترأسها سمو الأميرة هيا بنت الحسين، جهودا كبيرة لدعم الرياضة والرياضيين الاردنيين، من خلال العديد من الميزات التي تمنح لنجوم الرياضة مثل التأمين الصحي، ومنح دراسية لابناء الرياضيين وغيرها من الانشطة الرياضية والثقافية، إلى جانب الادوار التوعوية والتثقيفية وفق المستجدات، وهو ما جسدته الرابطة خلال دورها الايجابي في المشاركة بجهود الدولة في مكافحة انتشار “كورونا”.

khaledkhatatbeh@alghad.jo