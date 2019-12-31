رابطة اللاعبين الدوليين تنظم سلسلة من الأنشطة في العام الماضي

عمان – الغد – نظمت رابطة اللاعبين الدوليين برئاسة الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والرياضية والاجتماعية خلال العام الماضي، ووضعت خطة للعيد من الأنشطة المتميزة التي ستقوم بها في العام الحالي، وفق ما أكده فادي زريقات نائب سمو رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية مدير مبادرات سمو الأميرة هيا في الأردن، في رده على إستفسارات “الغد”، وتاليا إستعراض لأبرز إنجازات الرابطة في العام الماضي.

زراعة أشجار في متنزه وغابة الرابطة

شارك فادي زريقات نائب سمو رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية مدير مبادرات سمو الأميرة هيا في الأردن، أسرة الرابطة الاحتفال بيوم الشجرة بزراعة وغرس الأشجار في متنزه وغابة رابطة اللاعبين الدوليين الممتدة على مساحة قرابة 350 دونم في منطقة تركي بناعور والذي نظمته اللجنة الاجتماعية لرابطة اللاعبين الدوليين وشارك في عملية زراعة وغرس الأشجار أركان مجلس الإدارة والأمانة العامة ورؤساء وأعضاء اللجان المعاونة وعدد من لاعبي المنتخبات الوطنية لعدة ألعاب وبلغ العدد الاجمالي للاشجار المزروعة 200 شجرة.

يوم ترفيهي بمشاركة مع مبادرة إرادة روح

تمت المشاركة في مبادرة إرادة روح وبالتعاون مع نادي الجواد العربي، باستضافة نشاط ترفيهي لسيدات مرضى السرطان وشمل النشاط زيارة لنادي الجواد العربي ومنتزه رابطة اللاعبين الأردنيين.

يذكر ان مبادرة ارادة روح التي تختص بالدعم المعنوي والنفسي لمرضى سرطان ناجيين ومنهم على قيد العلاج بدعم ذاتي، حيث تقيم المبادرة الانشطة التوعوية عن مرض السرطان لجميع فئات المجتمع وانشطة ترفيهية لمرضى السرطان من جميع الفئات العمر.

حفل افطار

بمناسبة يوم المراة العالمي وعيد الام، اقامت اللجنة الاجتماعية والثقافية لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، حفل افطار فني في مطعم النادي الارثودكسي تخلله تكريم مجموعة من السيدات بالإضافة الى العديد من المسابقات والجوائز.

ووجهت الدعوة لمجموعة من المؤسسات الرياضية ولمجموعة من قدامى اللاعبات والعضوات الإناث من الرابطة.

كأس بنت الريح

اقيمت برعاية فادي زريقات نائب سمو رئيسة مجلس إدارة الرابطة بطولة القفز عن الحواجز “كأس بنت الريح”، والتي نظمتها رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية ونادي الجواد العربي، بمناسبة عيد ميلاد الأميرة هيا بنت الحسين، على ميدان نادي الجواد العربي، وبحضور جمهور كبير من محبي اللعبة بالأخص لحضور جولة 110سم والتي شملت مسابقة (Ride and Drive).

من جانبه اثنى زريقات على جهود العاملين بالبطولة، ما عزز النجاح التنظميي واتساع المشاركة التي وصلت الى 181 مشاركة، كما تم توزيع الجوائز النقدية باجمالي 1710 دنانير والعينية باجمالي 5700 دينار والكؤوس والميداليات على أصحاب المراكز الرابحة عن كل فئة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا التي قدمت خلال الفعاليات للجمهور تقدمها مجموعة من الشركات الداعمة.

استضافة اطفال جمعية اليتيم الخيرية

قامت الرابطة بعمل يوم ترفيهي للاطفال في قرية التحديات، وشمل النشاط الكثير من الالعاب الترفيهية والتحديات الرياضية وافطار جماعي للاطفال، كما شهد ايضا توزيع الهدايا على الاطفال.

تأدية مناسك العمرة

قام وفد رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية بتأدية مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ونقل فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة تحيات وامنيات سمو رئيسة الرابطة الأميرة هيا بنت الحسين برحلة أمنة وعودة سالمة للمعتمرين، وترأس بعثة الرابطة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الشمال الدكتور فايز ابو عريضة وضمت مدير البعثة احمد قطيشات البعثة مدير المشاريع في الرابطة إضافة لـ (30) معتمرا ومعتمرة تم اختيارهم وفق أسس ومعايير تضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتراعي منح الفرصة لممثلي معظم الألعاب الرياضية وأبطال وبطلات اللجنة الباراولمبية.

بطولة الاستقلال الثانية لخماسي كرة القدم

أقامت رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية بطولة الاستقلال الثانية لخماسي كرة القدم على ملاعب اكاديمية عمان اف سي، وانطلقت احداث البطولة والتي شارك فيها 8 فرق ومن الفرق المشاركة فريق قدامى رابطة اللاعبيين الدوليين الذي ضم نخبة من النجوم الجيل الذهبي والذين امتعونا لسنوات ومنهم مؤيد سليم واحمد هايل وعلي جمعة ومحمود شلباية وعوض راغب واشرف شتات ونخبة من الفرق التي ترعاها الشركات الداعمة للرابطة امثال شركة ميناتيك والذي يشرف على تدريبه رأفت علي وايضا شركة جوفيكو والذي يشرف على تدريبه امجد ابو طعيمة وشركة اميدايست والروضة العقارية كما شارك ايضا فريقا ابناء الرابطة والذي كان مفاجئة البطولة بأدائه المبشر بمواهب شابة قادمة في المستقبل وفريق شباب الرابطة والذي ضم نخبة من نجوم كرة القدم امثال الكابتن شامل صوقار والاشقاء سريوة.

واحرز فريق مينا ايتك لقب البطولة بعد فوزه على شباب رابطة اللاعبين في مباراة نهائي كأس الاستقلال والتي جرت احداثها على ملاعب عمان اف سي، وبلغت جوائز المسابقة الف دينار وزعت على اصحاب المركزين الاول والثاني.

افتتاح متنزه الرابطة ومرافقه العامة

تم افتتاح متنزه الرابطة ومرافقه العامة بعد عملية التحديث المستمرة، والتي تهدف من خلالها رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين لتحديث وتطوير البنية التحتية لمرافق المتنزه، وتتضمن إضافة مرافق جديدة لتلبية احتياجات رواد المتنزه.

طرود الخير

قامت رابطة اللاعبيين بتوزيع طرود الخير لاعضاء الرابطة على مدار أربعة اسابيع في شهر رمضان الكريم وبلغ مجموع هذه الطرود 200 طرد.

مهرجان اليوم العائلي

اقامت الرابطة في غابة ومنتزه رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية (تركي)، مهرجان اليوم العائلي والذي شمل على برنامج شيق وممتع لجميع افراد العائلة وشهد مشاركة مميزة من اعضاء الرابطة والذين استمتعوا بهذا اليوم الخاص بالعائلة بالاضافة الى الجلسات الخاصة بمنطقة الطعام والتي وفرت اجود الاطعمة المختلفة، وايضا منطقة الالعاب الترفيهية المخصصة للاطفال مميزة ومسابقات وجوائز وشخصيات كرتونية.

صندوق الحسين للمنح الدراسية

بعد انتهاء اعمال لجنة صندوق الحسين للمنح الدراسية بالاطلاع ودراسة طلبات الترشح للاستفادة من المنح الدراسية، تم اعتماد 20 منحة دراسية للعام الدراسي 2019-2020، وفقا للتعليمات والمعايير التي تؤهلهم لذلك وبذلك يصبح مجموع المنح التي لا زالت الرابطة تقدمها لاعضائها للعام الحالي والاعوام السابقة 67 منحة.

الزيارات والانشطة الرسمية

– فتح مكتب متنقل في الشمال لتسهيل تسجيل الاعضاء في منطقة الشمال

– وفد رابطة اللاعبين يزور العقبة ويلتقي عدد من المسؤولين.

– تشكيل لجنة العقبة برئاسة محمد المغربي.

اتفاقيات التعاون

– توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الاولمبية الأردنية.

– توقيع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية.

– توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين رابطة اللاعبين الأردنيين وتكية ام علي.

– توقيع اتفاقية تعاون ما بين الرابطة والجامعة الاميركية.

اجتماع الهيئة العامة ومجلس الادارة وتعديلات النظام

تم الموافقة على اجراء بعد التعديلات على النظام الاساسي للرابطة وبما يخدم تطلعات مجلس الادارة في إعطاء اللاعب الدولي الإمتيازات التي تكافيء الإنجازات التي قدمها خلال سنوات طويلة من اللعب ضمن المنتخبات الوطنية والتي تتوافق مع الأسس التي أنشئت عليها الرابطة. وبذلك تكون فئة اللاعب الدولي هي للاعب الذي تنطبق عليه شروط الإنتساب ومنها أن يكون قد مثل المنتخبات الوطنية لفترة لا تقل عن 3 سنوات أما الفئات الأخرى التي لا تنطبق عليها شروط اللاعب الدولي فقد تم إستحداث مسمى جديد لها وهو (الهيئات الرياضية) وتم إعتماد هذا التصنيف بعد موافقة الهيئة العامة مما ترتب على ذلك إجراء تعديل على رسوم الانتساب والاشتراك لعام 2020.

وقد صادقت الهيئة العامة على هذا التعديل في اجتماعها الاخير وبناءا عليه تم إدراج التعديل في النظام الاساسي للرابطة، الذي ترتب عليه قرار لمجلس الادارة بوضع تعليمات التسجيل لعام 2020 حسب التالي:-

• سيتم إستقبال طلبات الانتساب الجديدة طوال العام، وسيتم دراستها والبت فيها من خلال لجنة العضوية وحسب الأصول خلال الفترات التالية فقط : شهر اذار (مارس)، حزيران (يونيو)، ايلول (سبتمبر) من كل عام.

• فترات تجديد الاشتراكات:- تبدأ الأولى من تاريخ 1-1-2020 وينتهي بتاريخ 28-2-2020.

– الفترة الثانية بتاريخ 1-8-2020 وتنتهي بتاريخ 30-9-2020 .

• المنتسبون الذين لم يقوموا بتجديد اشتراكاتهم للاعوام (2019، 2018، 2017، 2016) يسمح لهم بتجديد اشتراكهم خلال العام 2020 شريطة ان يتم تجديد اشتراكاتهم عن السنوات السابقة مهما كان عددها، وسيتم منحهم خصم على السنوات السابقة فقط بمقدار (50%) وتحسب القيم حسب الفئة التي ينتمي اليها.

• انشاء صندوق للاعبين الدوليين فقط تحت مسمى (تبنى عضوا) حيث سيتم خصم مبلغ 10 دنانير من رسوم اشتراك المنتفع من فئة الهيئات الرياضية وتحويلها الى صندوق (تبنى عضواً) لتسديد اشتراكات اللاعبين الدوليين من غير القادرين على تسديد اشتراكاتهم، واللاعب الدولي غير القادر على دفع رسوم الانتساب او الاشتراك يقوم بتعبئة طلب (نموذج خاص) تعده الرابطة لهذه الغاية، وتقوم الامانة العامة بدارسة الطلب ورفعه الى الجهات المعنية للموافقة او الرفض.

• سيتم تجميد اشتراكات كافة المنتسبين المتخلفين عن دفع الرسوم المقررة منذ العام 2015 وما دون، وفي حال رغب أي منتسب إعادة تجديد اشتراكه عليه بتقديم طلب إنتساب جديد ويتم التعامل معه كمنتسب جديد وفقاً للنظام الاساسي، ويحق للجنة العضوية التنسيب بدفع رسوم انتساب اكثر من الرسوم المعتمدة.

• استحداث فئة جديدة تحت مسمى (عضو شرف) وتعطى للاشخاص الذين قدموا خدمات متميزة للرياضة الاردنية او ساهموا في دعم برامج الرابطة من خلال الدعم : المالي، العيني او المعنوي، وتحديد رسوم هذه الفئة بمبلغ لا يقل عن الف دينار.

• بعد دراسة شاملة لواقع المنتسبين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل لجنة العضوية، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فقد تقرر تحديد خصم على رسوم الانتساب والاشتراك لهذه الفئة بمقدار 50% عن الرسوم المحددة تالياً.

• الرسوم الجديدة التي إعتمدت من الهيئة العامة ومجلس إدارة الرابطة :-

فئة : اعضاء الهيئة العامة رسوم انتساب (100) دينار رسوم الاشتراك (50) دينار

فئة : اللاعبين الدوليين رسوم الانتساب (50) دينار رسوم الاشتراك (30) دينار

فئة : الهيئات الرياضية رسوم الانتساب (75) دينار رسوم الاشتراك (45) دينار