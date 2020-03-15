آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

رابطة اللاعبين الدوليين تنعى وفاة جدّة الأميرين علي وهيا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قدّم فادي زريقات نائب سمو رئيسة مجلس إدارة رابطة اللاعبين الدوليين، التعازي الحارة لسمو الأمير علي وسمو الأميرة هيا بنت الحسين، بوفاة جدتهم حنان بهاء الدين طوقان، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس.

وقال سموه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر السبت: “بحزن شديد ننعى نحن عبير محيسن، وهيا وعلي الحسين، جدتنا الحبيبة، حنان بهاء الدين طوقان”.

وأضاف: “كانت جدتنا (تيتا حنان) السيدة الأجمل والألطف والأنقى روحاً فقد كانت متواضعة محبة للناس، وبالأخص الفقراء والمحتاجين، كما كانت أردنية فخورة، وكانت كريمة وأنيقة، وحاولت على الدوام أن تجعل بلدها وبلدها الأصل فلسطين، فخورين بها بكل كلمة وعمل تقوم بهما”.

وتابع: “كانت جدتنا مصدر فخر لعائلتها آل هاشم، تماما كما كانت لعائلة زوجها آل طوقان، وقد قامت مع جدنا بهاء الدين طوقان، بتربية 3 أطفال رائعين، وهم خالنا علاء، وأمنا جلالة الملكة علياء رحمها الله، وخالنا عبدالله”.

وختم: “سنفتقد جميعاً تيتا بشكل كبير، ونتشارك في ذلك مع العديد من الأردنيين الذين رأوها كأم وجدة أيضاً”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

قبل 100 عام .. تأجّلت مباريات بسبب “جائحة إنفلونزا 1918”

منذ 6 دقائق

الفيصلي يكشف رسمياً عن هوية مدربه الجديد

منذ 21 دقيقة

إرتفاع عدد لاعبي “NBA” المصابين بفيروس كورونا

منذ 30 دقيقة

تغريدات .. معلول يشكر السوريين وموراتا يستجم مع عائلته

منذ 37 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock