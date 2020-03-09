رابطة اللاعبين الدوليين تُبارك إنجاز رياضة الملاكمة الأردنية

عمان – الغد – بارك نائب صاحبة السمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، انجاز ابطال المنتخب الوطني للملاكمة، بعد تأهل 4 من أبطال المنتخب الوطني إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020).

وتأهل الشقيقان حسين وزياد عشيش وعدي الهنداوي وعبادة الكسبة، بعد فوزهم في الدور ربع النهائي من منافسات أوزانهم ببطولة الملاكمة المؤهلة إلى الأولمبياد والتي تستضيفها صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 221 ملاكم وملاكمة يمثلون 35 دولة.

وأشاد زريقات بأداء ابطال الملاكمة في هذه البطولة والتصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو، والتي تقام في العاصمة عمان، وما قدموه من مستويات كبيرة واداء مبشر بانجازات قادمة في ظل هذا التطور والروح القتالية العالية لدى ابطالنا.