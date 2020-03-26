رابطة اللاعبين تطلب مشاورات عاجلة لحماية رواتبهم في إنجلترا

لندن – طلبت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، إجراء مشاورات عاجلة مع رابطتي الدوري الممتاز “بريميرليغ” و”اي أف أل” المشرفة على الدرجات الثلاث الأدنى، للبحث في حماية رواتب اللاعبين في ظل توقف المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلقت منافسات كرة القدم الإندليزية حتى 30 نيسان (أبريل) على الأقل بسبب تفشي “كوفيد-19″، ويبدو في ظل الوضع الصحي الراهن العالمي والقيود المفروضة لمكافحة الوباء، ان هذا الموعد قد يمدد لفترة إضافية.

The PFA has called for an urgent meeting with both the Premier League and English Football League to discuss the impact that the #COVID19 crisis is having on the finances of both clubs and players. Read more: https://t.co/AwqljcmfjB — Professional Footballers' Association (@PFA) March 25, 2020

وتبدي الأندية خشيتها من تأثير فترة التوقف على إيراداتها المالية، لاسيما في ظل غياب مداخيل المباريات وعائدات البث التلفزيوني، ونظرا لتراجع الإيرادات لاسيما في الدرجات الثلاث الأدنى في بطولة إنجلترا (تشامبيونشيب، ليغ 1 وليغ 2)، تشير التقارير الى ان الأندية بدأت تدرس حسم نسب معينة من الرواتب لحين عودة الأمور الى طبيعتها.

وبحسب التقارير، بات برمينغهام (درجة إنجليزية أولى) أول فريق يطلب من لاعبيه الذين ينالون راتبا أسبوعيا يفوق ستة آلاف جنيه استرليني (سبعة آلاف دولار)، الموافقة على حسم مؤقت بنسبة 50 بالمئة. (أ ف ب)