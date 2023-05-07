رابطة اللاعبين تطلق شعار “يلا نركض” على سباق الضاحية السنوي

عمان -الغد- أطلقت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية شعار “يلا نركض” على سباق الضاحية الذي تنظمه الرابطة للسنة الثانية على التوالي احتفالا بعيد الاستقلال وعيد ميلاد سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة ومؤسسة الرابطة.

وحددت الرابطة الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الموافق، الثالث من الشهر المقبل، موعدا لإنطلاق السباق لمسافة (5) كم في متنزه الرابطة بمنطقة تركي بناعور، حيث تقوم الرابطة بمواصلة تجهيز مسار السباق بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة والاختصاص للحفاظ على سلامة المشاركين.

وحددت الرابطة على موقعها الرسمي، آلية التسجيل في هذا السباق

وكانت اللجنة الاجتماعية والرياضية المنبثقة عن الرابطة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الخبراء في سباقات الضاحية، أقرت خلالها التعليمات الفنية والإدارية وحددت قيمة الجوائز المالية لفئات السباق وهي: فردي الرجال وفردي السيدات، الفئة الأولى (15-29 عاما) الفئة الثانية (30-39 عاما) الفئة الثالثة (40-49 عاما) الفئة الرابعة (50 عاما فما فوق)، إضافة لسباق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت الرابطة أن أبواب المشاركة مفتوحة أمام الجميع من أعضاء الرابطة وأسرهم، إضافة للرياضيين منتسبي الأندية والمراكز الأردنية ومن مختلف محافظات الوطن للمشاركة في هذه الفعالية الرياضية التي تشتمل كذلك على مجموعة أنشطة ترفيهية واجتماعية وخيرية.