رابطة اللاعبين تفعل أنشطتها لإنصاف النجوم

عمان – الغد – بدأت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، التي ترأسها سمو الأميرة هيا بنت الحسين، بتفعيل أنشطتها الهادفة إلى إنصاف نجوم الرياضة الأردنية في مختلف الألعاب.

أخر أنشطتها استحداث فقرات رياضية اعلامية على الموقع الرسمي للرابطة، ابرزها فقرة “طمني عنك”، وفقرة “نجم الأسبوع”.

وتهدف هاتان الفقرتان، للتواصل مع النجوم المعتزلين والنجوم الحاليين، والتحدث اليهم والتعرف على أخر أخبارهم، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم الحالية، وغيرها من التفاصيل.

ولاقت هذه الفقرة اطراء النجوم المشاركين الذين حيوا متابعة الرابطة لأخبارهم، كما نالت اقبالا كبيرا ومتابعة واستحسان من قبل الجمهور الذي تمكن في هذه الفقرات من التواصل مع نجومه المفضلين، بل والتعرف على آخر أخبارهم.

ويبذل نائب سمو رئيسة الرابطة فادي زريقات، جهودا كبيرة لتطوير وتفعيل أنشطة الرابطة، بما يخدم الحركة الرياضية، ويحافظ على نجومية الرياضيين، حتى ولو ابتعدوا عن الاضواء بعد الاعتزال.