رابطة اللاعبين تنعى الرياضي المخضرم رزق المصري

بمزيد من الحزن والآسى تنعى رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية الرياضي المخضرم الفقيد رزق المصري الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عاماً.

وعبر السيد فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة عن تعازي أسرة الرابطة إلى أسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه ، مستذكراً تضحياته وعطاءه الكبير على امتداد سلسلة من العقود في الميادين الرياضية مع الاتحادات والأندية لاعباً ومدرباً وحكماً وإدارياً وضع بصمته بإنجازات لن تنسى للرياضة الأردنية وستبقى عالقة في الاذهان.

َويعتبر المصري أحد الأعضاء البارزين والأوائل في رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية منذ تأسيسها عام 1993.

داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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