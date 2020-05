رابطة الليغا تقرر بدء التدريبات الجماعية للأندية الإسبانية “الإثنين”

مدريد – تبدأ أندية كرة القدم الإسبانية اعتبارا من يوم غد الاثنين في إجراء تدريبات جماعية تضم 10 لاعبين كحد أقصى بعدما قام اللاعبون بتدريبات فردية الأسبوع الماضي.

وتلقت الأندية تأكيد رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) بشأن السماح بإجراء تدريبات جماعية بعدما نشرت الرابطة بيانا مساء السبت تعلن فيه عن الأمر تماشيا مع تخفيف قيود العزل على المستوى الوطني.

