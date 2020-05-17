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رابطة الليغا تقرر بدء التدريبات الجماعية للأندية الإسبانية “الإثنين”

منذ 51 دقيقة

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مدريد – تبدأ أندية كرة القدم الإسبانية اعتبارا من يوم غد الاثنين في إجراء تدريبات جماعية تضم 10 لاعبين كحد أقصى بعدما قام اللاعبون بتدريبات فردية الأسبوع الماضي.

وتلقت الأندية تأكيد رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) بشأن السماح بإجراء تدريبات جماعية بعدما نشرت الرابطة بيانا مساء السبت تعلن فيه عن الأمر تماشيا مع تخفيف قيود العزل على المستوى الوطني.

وسيكون على اللاعبين الحفاظ على المسافة الآمنة المقدرة بمترين فيما بينهم ولا يسمح لهم بتبادل أي أغراض.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد المشاركين في التدريبات 30% من القدرة الاستيعابية للمنشآت الرياضية، بينما يمكن استخدام غرف خلع الملابس مع الالتزام بتوصيات السلطات الصحية.

ومع ذلك أعلن نادي بلد الوليد أنه لن يستخدم غرف تغيير الملابس، ما يعني أن اللاعبين سيستمرون في الوصول للمران مرتدين من منازلهم ملابس التدريبات. (إفي)

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