رابطة الليغا تقرر تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وبيلباو بسبب الثلوج

مدريد – أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) السبت تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بيلباو المقررة مساء اليوم ضمن الجولة الـ18 بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب العاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة خلال الأيام المقبلة.

ولم تتمكن بعثة أثلتيك بيلباو من الهبوط في مطار مدريد الدولي “أدولفو سواريز مدريد-باراخاس” الجمعة بسبب عاصفة “فيلومينا” الثلجية واضطرت الطائرة للعودة إلى بيلباو.

Aplazado el Atlético de Madrid 🆚 @AthleticClub debido al temporal. ℹ https://t.co/EKkgNewYNu — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2021

وقد تقرر غلق مطار مدريد الدولي على مدار السبت بسبب توقعات بتساقط الثلوج.

وتسببت الثلوج الكثيفة، غير المسبوقة على العاصمة الإسبانية منذ عام 1971 ، في قطع العديد من الطرق وإلغاء وتأجيل الكثير من رحلات القطارات. (إفي)