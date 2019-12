رابطة الليغا تُحدد موعد “ديربي مدريد” بين الريال وأتلتيكو

مدريد – تقام مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الأول من شباط (فبراير) المقبل في تمام الساعة (16:00 بالتوقيت المحلي) ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، والذي سينطلق في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل بمواجهة فياريال وأوساسونا، حسبما أكدت رابطة (لاليغا) الاثنين.

