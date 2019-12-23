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رابطة الليغا تُحدد موعد “ديربي مدريد” بين الريال وأتلتيكو

منذ 4 ساعات
من مبارة ريال مدريد - اتلتيكو مدريد
من مبارة ريال مدريد - اتلتيكو مدريد

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مدريد – تقام مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الأول من شباط (فبراير) المقبل في تمام الساعة (16:00 بالتوقيت المحلي) ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، والذي سينطلق في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل بمواجهة فياريال وأوساسونا، حسبما أكدت رابطة (لاليغا) الاثنين.

يذكر أن مواجهة الدور الأول التي أقيمت على ملعب (واندا متروبوليتانو) كانت قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، حيث يحتل الفريق الملكي وصافة “الليغا” برصيد 37 نقطة – وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة – بينما يحل الأتلتي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة. (إفي)

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