رابطة المحترفين تقرر عدم استكمال الدوري الاماراتي

دبي – قررت رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات الأربعاء عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020 من الدوري المحلي، والمعلق منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الرابطة في بيان انها عقدت اليوم اجتماعا قررت خلاله “عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عام للموسم الرياضي 2019/2020، والدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ،والتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد الامارات لكرة القدم بهذا الخصوص”.

يذكر ان الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الامارات الذي وصل العين والظفرة الى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

والغى الاتحاد سابقا كل أنشطة الفئات العمرية إضافة الى دوري السيدات. – (أ ف ب)