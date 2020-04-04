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رابطة دوري السلة الأمريكي تطالب اللاعبين بتخفيض أجورهم

منذ ساعة واحدة

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نيويورك –  اقترحت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50% اعتبارا من 15 نيسان/ أبريل  الحالي، في ظل الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.وردت رابطة اللاعبين بهذه البطولة بأنها لن تقبل تخفيضا في الرواتب إلا بنسبة 25% فقط على ان يكون اعتبارا من 15 مايو/آيار المقبل.

وذكر موقع (The Athletic) الإلكتروني الرياضي الأمريكي أن الطرفين يناقشان ما ينبغي عمله ماليا حال عدم استئناف منافسات موسم 2019-2020 ، ما يتضمن احتمالية احتجاز ما يصل إلى 25% من الأجور المتبقية للاعبين لدى الدوري.

كما يوضح الموقع أنه إذا بدأ دوري كرة السلة الأمريكي في إلغاء مباريات، فإن بندا في الاتفاق الجماعي يتعلق بالأحداث القهرية سيجري تفعيله تلقائيا، ويقضي بأن يفقد اللاعبون 1% من راتبهم عن كل مباراة ملغاة.

ووفقا للمنصوص عليه في اتفاق العمل الجماعي، يعد توقف الأنشطة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حدثا قهريا لأنه يحول دون وفاء رابطة دوري كرة السلة للمحترفين بالتزاماتها.

وكان ينبغي أن يخوض لاعبو هذه البطولة 18 مباراة حتى نهاية الموسم. – (إفي)

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