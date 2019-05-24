رابطة قدامى حطين تجمع تاريخ الكرة الأردنية في “ليلة” رمضانية

مصطفى بالو

عمان- جمع قدامى لاعبي مخيم حطين، تاريخ الكرة الأردنية في ليلة رمضانية، كانت ليلة ولا ألف ليلة، عندما قلب القائمون على المبادرة من المخيم، أوراق ذاكرة الزمن الجميل على لسان من صاغوها، بالألق الأردني، وسكبوا حبات عرقهم للدفاع عن ألوان فرق أنديتهم، ولونوها برفع علم الوطن بإسم المنتخب، في سماء المنافسات العربية والقارية والدولية لكرة القدم.

وفي المخيم، مدرسة المبادىء والقيم، كانوا رفاق الزميل الراحل زهير الشقيري، على الموعد في جمع رموز ونجوم الكرة الأردنية، والإعلامية على روح الراحل، فضلا عن صورة من التلاحم وتكاتف أبناء المخيم، لإظهار الحدث، فكان الوفاء من رفاق دربه في مخيم حطين.



” المخيم والقيّم”

وتسابقت اللجنة المنظمة برئاسة د.حسن الدرباشي، وحيوية اعضائها، محمود جمعة (عريف الحفل)، شريف شلباية (منسق الإحتفال)، عدنان تيلخ، مراد سارة، جهاد أبو صبيح، خليل زهران وبسام زيغان، الى تقديم خدماتها لانجاح الفكرة، في الوقت الذي شكلت بصمات أبناء المخيم والنادي، الذين رعوا الحفل كل من رجال الأعمال، عامر أبو جاموس، بسام إبراهيم، م.عبدالمعطي فاضل وسعدي أبو حماد، فجاءت الفقرات بسيطة بلغة أبناء المخيم، وترحابهم بالضيوف بعد تلاوة أي من الذكر الحكيم، تلاها جهاد أو صبيح، وأبدع عريق الحفل “السبع” محمود جمعة، وفرق المخيم بقيادة جمعة العطاونة، التي اعادت نجوم الكرة الأردنية الى المستطيل الأخضر، ولا سيما الأغنية الشهيرة “بطل الملاعب أردني…”.

وكانت هناك كلمات ارتجالية لرئيس اللجنة الدرباشي، ومندوب قدامى الوحدات جلال ملحم، ومدرب ولاعب مخيم حطين سابقا حسين شاهين الذي عرج على مناقب الفقيد الراحل الشقيري، بحضور ممثلي الأونروا كل من مدير منطقة الزرقاء نضال الأحمد، مدير منطقة شمال عمان وليد الحجاوي، ومدير تعليم منطقة الزرقاء معين الأفغاني.

في المكان

المكان الذي وكما أسلفت، مخيم حطين قلب أوراق تاريخ الكرة الأردنية على لسان صائغية، حين أمت المخيم ولجنة تحسين المخيم، وفود من نجوم الكرة الأردنية، من الوحدات نصر قنديل، وليد قنديل، إبراهيم سعدية، غسان جمعة، جلال ملحم، سلامة الرزاز، يوسف الشمري، جلال علي ومحمد أبو السمك، ومن الجزيرة كل من: رفيق جودت، توفيق الصاحب، عامر منيب، عصام التلي، أسعد دعيبس، عمر كيالي، حمد الطحان، ومن الأهلي محمد نهار وموسى شتيان، ونجم الفيصلي والمنتخب الوطني الرهوان إبراهيم مصطفى، والمدير الفني الحالي للفيصلي راتب العوضات، ولاعبي نادي حطين كل من عدنان زعرور (عدنان بلعاوي) لحراسة المرمى، المدرب واللاعب حسين شاهين، بسام زيغان، بسام إبراهيم، ماهر الإيراني، محمد نصار، عدنان اسماعيل، عادل العرايشة، حسين آدم، وليد حنيحن، وشاركهم لاعب شباب الحسين والمنتخب الوطني سابقا يعقوب اللحام.

وسط جماهير غفيرة، جاءت تسترجع ذكريات الزمن الجميل، مع نجوم الكرة الأردنية، الذين شاركهم نجم كرة السلة الأردنية هلال بركات الى جانب مجموعة من رجال الإعلام الرياضي الذين انذهلوا من أناقة وسلاسلة ترتيبات رجال مخيم حطين، لكل من الزملاء محمد قدري حسن، غازي القصاص، محمد أبورمان ومحمد عثمان ممثلي “الوحدات جو”.

في الملعب

الكرة تدور بأقدام نجوم المنتخب الوطني ونادي حطين، وسط لمحات ما تزال ترافق “السحرة” والمهرة هنا وهناك، وكأنهم لم يغادروا دروب المستديرة، فنجوم المنتخب الوطني شتيان، منيب، عصام التلي، توفيق الصاحب ووليد قنديل، وقابلهم عدنان زعرور، حسين شاهين، بسام زيغان، ماهر الإيراني، وعادل العرايشة، وبدت الكرة حائرة في سرد ذكريات أي منهم، وجماهير غفيرة تستحضر رحلة عطاء النجوم في المباراة التي اعطى ركلة البداية إبراهيم سعدية، وسط تعليق من “السبع” محمود جمعة، وتبادل الفريقان لمحات كروية جميلة، وسوط كرجات بالأوراق خلال شوطي المباراة لنجوم المنتخب الوطني رفيق جودت، غسان جمعة، محمد أبو السمك، ولمخيم حطين وليد حنيحن، أحمد آدم ويعقوب اللحام وبسام إبراهيم وعدنان اسماعيل، فيما التقدم من حليف نجوم المنتخب الوطني الذي سجل له عامر منيب، إبراهيم مصطفى، توفيق الصاحب وأبو السمك، فيما سجل لمخيم حطين محمد نصار، بسام زيغان وعادل العرايشة لتنتهي المباراة بفوز نجوم المنتخب الوطني بنتيجة 4-3.

ختام انيق

ختام أنيق، يليق بماضي مخيم حطين العريق، حين تقدم الرعاة عامر أبو جاموس، بسام إبراهيم، عبد المعطي وأبو حماد، الى تسليم وفود الوحدات، الجزيرة، الاهلي، والفيصلي بكؤوس التجمع، فضلا عن تكريم الراحل الزميل زهيري الشقيري الذي تسلمته عائلته، وكذلك سلم الزميل محمد قدري حسن وسام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ودرع الاتحاد الإردني للإعلام الرياضي إلى شقيق الزميل الشقيري، وتم تكريم لاعبي الزمن الجميل في مختلف رياضات مخيم حطين، ومنهم بطل رفع الأثقال الراحل غازي العرايشة، والبطل البارالمبي عبد المعطي العوضات، فضلا عن تكريم اللجنة المنظمة، وتسليم رئيس اللجنة دروع التقدير لرعاة المهرجان من رجال الأعمال أبناء النادي.

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