رابطة قدامى لاعبي العقبة تنظم “لقاء الاشقاء في عروس البحر الاحمر”

أحمد الرواشدة

العقبة – فاز فريق قدامى لاعبي الجزائر على فريق قدامى العقبة بنتيجة 3-2 في المباراة الاستعراضية التي نظمتها من رابطة لاعبي العقبة القدامى ” لقاء الاشقاء في عروس البحر الاحمر ” يوم أمس على ملعب ” تطوير العقبة ” تحت الاضواء الكاشفة وبدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقاد الاسطورة الافريقي العربي الاخضر بللومي فريقه للفوز في المبارة التي جاءت بهدف تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبي بالاضافة الى الوفاء الى لاعب المنتخب الجزائري السابق كاشملي نختار الذي توفي قبل شهر وهو احد اشهر اللاعبيين الجزائريين على مستوى العالم .



واستمتع جمهور الدائرة المستديرة باستعراض مهارات قدامى اللاعبين عندما كان نجوم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ، وقدموا اداء رائعا صفق له الجمهور بحرارة وهتف باسم الوحدة العربية .

ويلتقى اليوم عند الساعة السابعة مساء فريقا منتخب قدامى الجزائر وفريق قدامى فلسطين على نفس الملعب في مباراة استعراضية تؤكد الحضور والفلسطيني والاحترام للرياضين القدامى اصحاب الانجازات رغم الحصار .

وقال رئيس نادي الخليج الحاج موفق عبد خالد ياسين ان هذا اللقاء والتجمع العربي يهدف الى تعزيز اواصر المحبة والتعاون بين لاعبي الاشقاء العرب في فلسطين والاردن والجزائر بالاضافة الى استعراض مهارات قدامى اللاعبين عندما كان نجوم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لا سيما في ظل تواجد المونديالي الاخضر بللومي نجم الجزائر في كاس العالم في اسبانيا العام 1994.



الى ذلك أكد رشاد الطلوزي من الفريق المنظم بجمعية قدامي لاعبي العقبة ان كافة الترتيبات قد تمت لانجاح اللقاء العربي مشيدا بتعاون سلطة العقبة الخاصة ونادي الخليج في دعم هذه التظاهرة.

ويعتبر منتخب قدامي الجزائر من افضل المنتخبات العربية الافريقية في القارة السوداء المتأهلة لكاس العالم سابقا، ومنتخب فلسطين من اجمل المنتخبات التي تشارك في التظاهرة الرياضية بالعقبة.

وأكد اللاعب الاسطورة الاخضر بللومي والذي سيضفي لمسة جميلة امام قدامى العقبة وفلسطين وصاحب ابتكار الرمية العمياء قبل البرازيلي رونالدو ان اهمية هذه اللقاءات العربية في العقبة والتي تتميز باجواء معتدلة هو استعراضات كروية لعشاق الدائرة المستديرة ورسم الفرح بالوان اعلام الدول المشاركة الجزائر والاردن وفلسطين المحتلة امام جمهور الثغر الباسم، شاكرا الاردن على حسن الاستقبال في العاصمة عمان والعقبة.

وسيقيم نادي الخليج الرياضى مساء اليوم حفل شامل على شرف الوفود المشاركة في مقر النادي ويكرم كافة الداعمين والمشاركين

ويتكون الوفد الجزائري من قدوش محمد اسكا رئيسا للوفد، مديرا اداريا علد اللاوي مفتاح ” تيحي” اما اللاعبون فهم: الاخضر بللومي، مصطفى بوكار، رضواني فريد، حمزه بلوطي، حميد نشاد، غماري سعيد، سنوسي محمد، بغداد بو مارين، غماري محمد ، إدريس محمد ، أودينات زكريا ،حمي كارموس، مرقي علي، فدول رضا،جمال كرتوس، علي عمار ، عبدول محمد، العمارة نور الدين، بن عيسى صالح، رمغي تمام محمد ،الى جانب حضور منسق الشبكة العالمية لأحباء النجم الساحلي التونسي مؤمن الوحيشي.

ويضم منخب فلسطين اللاعبون حمدي ابو سنينة، محمد ابو كف، اشرف الشولي، باسم الزامل، كفاح الغزاوي، شاهر الطويل، عبد دعنا، حمزة حماده، جمال جاد الله، غازي ابو خرمه، احسان صادق، سائد مرعي، عفان سويدان، فرج ابو راموز.

وتكون فريق قدامى العقبة من اللاعبون عبد المجيد خاطر، فادي ابو شرخ، رائد صلاح، عبد القادر خضر، حسن ابو معيتق، بدر ابو معيتق، عامر عصام، رامي ابو شرخ، صلاح عمرو، محمد شلبايه، محمد ابو عمر، علي الطلوزي، وائل البطوش، ايها ومحمود حتاملة، منتصر الجيوشي، سعيد ابو عايد، عمر ابو معيتق.