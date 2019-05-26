رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين.. تكسب الرهان

عمان- الغد – حققت الأمسية الكروية الرمضانية، التي إحتضنها مخيم حطين مساء يوم الخميس الماضي، وإشتملت مباراة ودية بين قدامى نجوم الكرة الأردنية وقدامى نجوم فريق نادي حطين، نجاحا لافتا سواء على صعيد حجم مشاركة نخبة نجوم الكرة الأردنية السابقين من مختلف الأندية، أو على صعيد ما أظهرته رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين، من كفاءة وقدرة تنظيمية مميزة، على استضافة حشد كبير من النجوم والضيوف وتنفيذ فقرات الإحتفال في مساحة زمنية وجغرافية ضيقة، نالت أعجاب الحضور من الضيوف وأبناء المخيم على السواء.

يحسب للجنة المنظمة المتمثلة في رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين (وليدة التأسيس)، جهودها الكبيرة في إنجاح المهرجان، الذي أقيم تخليدا لذكرى إبن المخيم ونادي حطين والزميل الصحفي الرياضي الراحل زهير الشقيري، وهي التي أوصلت الليل والنهار، بحثا عن توفير كافة السبل لإنعاش ذاكرة الجماهير الأردنية، بذكريات نجوم الكرة المحلية في قلب مخيم حطين، وبذل أعضاء اللجنة جهودا جبارة للوصول الى النجاح المأمول.

ولعل النجاح الكبير الذي أصابته تلك التظاهرة الكروية الرمضانية على ملعب نادي حطين، قد وضع أعضاء رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين، أما مسؤولية إستثمار هذا النجاح العمل إعادة تنظيم مثل هذه المناسبات مستقبلا، وكذلك تنشيط الفعاليات الرياضية التي إفتقدها نادي حطين منذ سنوات عديدة،

يذكر أن رابطة قدامى لاعبي مخيم حطين، تضم كل من: حسن الدرباشي “رئيسا” شريف شلباية، محمود جمعة، جهاد أبو صبيح، عدنان تيلخ، مراد سارة، خليل زهران وبسام زيغان.