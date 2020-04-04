رابطة محترفي التنس الأمريكية تدعو الهواة للتوقف عن اللعب

مدريد – حثت رابطة محترفي التنس الأمريكية هواة لعب كرة المضرب على التوقف عن ممارسة هذه الرياضة، بسبب مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وجاء في بيان صادر عن هذه الربطة أنه انطلاقا من توصيات مجموعة عمل كوفيد-19 التابعة لرابطة محترفي التنس الأمريكية، تعتقد الأخيرة أن “الأفضل لمجتمعنا هو التوقف عن اللعب الجماعي للرياضة التي نحبها”.وتابع البيان: “على الرغم من عدم وجود دراسات محددة تربط بين التنس وكوفيد-19، فإن الخبراء الطبيين يعتقدون أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس عبر تبادل الكرات ولمسها، والمقابض، والمقاعد، وحتى الأسطح في الملعب”.

وعلى هذا الأساس دعت الرابطة لاعبي التنس إلى التأني في العودة إلى الملاعب.ولم تدخل هذه الرابطة، المسؤولة عن تنظيم بطولة أمريكا المفتوحة للتس، حتى الآن أي تغييرات على موعد إقامة هذه البطولة الكبرى (جراند سلام) المقرر بين 24 آب/ أغسطس و14 من أيلول/ سبتمبر المقبلين. – – (إفي)