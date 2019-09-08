رابطة “8K” تحدد مواصفات الأداء لأجهزة التلفاز

عمان- أعلنت رابطة تقنية 8K (8KA)، وهي مجموعة عابرة للقطاعات تركز جهودها على تطوير منظومة تقنية 8K بسلاسة، عن تحديد سمات الأداء الرئيسية لأجهزة تلفاز 8K كجزء من البرنامج الفني للرابطة. وقد تم الاتفاق على وضع معايير الأداء بالتنسيق مع أعضاء الجمعية، وهم العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ومصنعي الأجهزة وشركات أخرى رائدة في منظومة 8K، والتي تركز على اتجاهات التكنولوجيا الحالية والمستقبلية.

وتعليقا على الإعلان قال كريس تشينوك الرئيس التنفيذي لرابطة تقنية 8K : “يؤكد تحديد السمات الرئيسية لمواصفات تلفزيونات 8K، المساعي الدؤوبة والجهود المتواصلة لتطوير تكنولوجيا الفيديو من الجيل التالي. ويشكل هذا الإنجاز دليلا واضحا على روح التعاون التي يتمتع بها أعضاء رابطة تقنية 8K ، كما يؤكد على أهدافنا المشتركة والمتمثلة في توسيع منظومة هذه التقنية “. تشير تقنية 8K إلى أحدث وأعلى مستويات الدقة لناحية إنشاء المحتوى وتوزيعه وشاشات التلفزيون التي توفر دقة استثنائية مع أكثر من 33 مليون بكسل، بحيث تبلغ أربعة أضعاف الجودة التي توفرها التلفزيونات المعززة بدقة العرض 4K/UHD، تتضمن مواصفات جهاز تلفزيون 8K الجديدة، والتي تم تعريفها من قِبل رابطة تقنية 8K، مستويات أداء موصى بها لتوفير النطاق الديناميكي العالي (HDR) وتعزيز أداء الألوان، إضافة إلى توفير متطلبات النظام البيني لتعزيز ثقة المستهلكين بأجهزة تلفاز 8K التي قاموا بشرائها حديثا. وسيتم تطوير مجموعة اختبارات الإلتزام بالمعايير من قِبل أعضاء رابطة تقنية 8K، وبالتالي إجراء عمليات اختبار شفافة. وتخطط الرابطة لترويج شعار يتم وضعه على أجهزة تلفاز 8K التي يقوم بتصنيعها الأعضاء عند إلتزامهم بالمعايير الفنية المحددة حديثا أو تطويرها.