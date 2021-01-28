رابط إلكتروني جديد للاستعلام عن دوام الطلبة الوجاهي للفصل المقبل

عمان- الغد– أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطًا الكترونيًّا https://schools.gov.jo خاصًّا للاستعلام عن طبيعة دوام الطلبة المدرسي في الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ بتاريخ 7 شباط المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن الرابط يتيح للطلبة في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية الاستعلام عن طبيعة دوامهم إن كان سيكون على نظام 2*3 أو 2*2*2 أو دوامًا وجاهيًّا يوميًّا.

وأوضحت أن الاستعلام سيكون عن عن طريق الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي لغير الأردنيين.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قد أعلن أن دوام الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون متدرجًا ومدمجًا بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد.