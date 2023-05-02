رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين لوظائف في الصحة

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء، عن إمكانية المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الصحة، الاطلاع على نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها ابتداء من اليوم ولغاية 4 أيار الحالي من خلال الرابط الإلكتروني (http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/)

جاء ذلك وفقا لإعلان وظائف (الفئة الثالثة) الصادر عن وزارة الصحة والمنشور في الصحف اليومية بتاريخ 13 شباط الماضي.

وقال أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، إن آلية الاحتساب تأتي وفقاً لمؤهلات المتقدمين العلمية، والدورات التدريبية، وشهادات التدريب المهني المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول إلى الرابط الإلكتروني والاطلاع على حالة الطلب المقدم من قبلهم، وعدد النقاط التنافسية المحتسبة، وفي حال وجود ملاحظات أو اعتراض إرسالها من خلال الرابط الإلكتروني ذاته.

وأكد الخلايلة أنه لن يجري استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقيا أو بعد انتهاء هذه المدة، كما لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف في فترة الاعتراض، ليتمكن الديوان من تدقيق البيانات من خلال المتقدمين، ودراسة الملاحظات واستكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف.

وبين أن عدد الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بلغت 57 وظيفة موزعة كما يلي: (سائق محورين عدد 45، طابع ذكور عدد 2 وإناث عدد 3، وصانع أحذية طبية عدد 2، وخازن عدد 5)، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للتنافس على هذه الوظائف بلغ 3062 متقدماً.