رابط الإلكتروني لتفعيل التخطيط المدرسي

عمان- الغد – أفتتح وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الثلاثاء، الرابط الالكتروني مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتفعيل التخطيط المدرسي ضمن مشروع تعزيز الإدارة والتخطيط المدرسي “ESMP”، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، ومدير وحدة التنسيق التنموي لمى الناطور.

ويهدف المشروع، الذي يُنفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، إلى تحسين أنظمة وعمليات البنية التحتية للمدارس، وتقوية الأنظمة الإدارية، وبناء القدرات الفنية، وتحسين التعاون بين الوزارات.

وبين الدكتور النعيمي أن هذا النظام أول محاولة عملية على أرض الواقع بصورة إلكترونية مؤتمتة تربط أنظمة وزارة التربية والتعليم مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لمراقبة تنفيذ مشاريع التخطيط المدرسي والبنية التحتية وأعمال الصيانة وعرض نسب الإنجاز فيها.

وأكد أهمية هذا النظام، باعتباره أداة هامة تُحسِّن استثمار الوزارة للموارد والتخطيط الأمثل للمدارس؛ سواء باختيار مواقعها وتمثيل الاسقاطات السكانية على المناطق المختلفة وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الأبنية المدرسية بناءً على الحاجة الفعلية.

وأوضح أن أهمية الربط مع هذا النظام تكمن بأنه يحكم إدارة الأبنية المدرسية بالكامل بدءً من التخطيط إلى التصميم والتنفيذ والاستلام والصيانة الدورية والخفيفة والشاملة، مؤكدا ضرورة تمكين الزملاء القائمين عليه وتدريبهم على استخدام هذه الأداة وتغذية البيانات الخاصة فيها أولا بأول وبشكل محدث، وربطه مع البيانات المدرسية “OPEN EMIS”، وسحب البيانات مباشرة لتحقيق تكاملية العمل وعدم التعارض في المعلومات

كما أكد أن العبرة تكمن دائما في توظيف الخصائص التي يتيحها هذا النظام واستخدامها بشكل موسع في التخطيط، لا سيما في الحاجة من الأبنية أو التوسعة المدرسية واختيار أماكنها وإدارة مرافقها، الأمر الذي يتيح لإدارة الأبنية متابعة كافة المشاريع بشكل مُحدث من خلال الشبك مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبين أن الوزارة ستقوم بالتوسع بهذا النظام وربطه مع البلديات وأمانة عمان ودائرة الإحصاءات العامة والأراضي والمساحة والمركز الجغرافي الملكي لتكوين بيانات ومعلومات وطنية متكاملة في هذا الشأن.

وأعرب الدكتور النعيمي عن شكره للوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، لدعمهم المستمر لقطاع التربية والتعليم، مؤكدا أهمية بناء قدراتنا الداخلية والتمكن منها، وتدريب موظفينا على استخدام النظام وتطبيقه على أرض الواقع.

وعرضت رئيس قسم الخريطة المدرسية في الوزارة المهندسة صفاء البيروتي ملخصا حول المشروع وأدواته، مشيرة إلى أن أهميته تكمن بعرض البيانات الوصفية والجغرافية التي تم ربطها بين الوزارتين، من خلال نظام المعلومات الجغرافية “GIS” على منصة خاصة بقسم الخريطة المدرسية، ومشاركتها مع الإدارات الأخرى لتطوير وتصميم مجموعة من التقارير الفنية والإحصائية للعمل على تحليل البيانات وبناء المؤشرات.

وحضر افتتاح الرابط الالكتروني، مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة إبراهيم السمامعة ومدير التخطيط الاستراتيجي في إدارة التخطيط عبدالله حسونة.